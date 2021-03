Reabre en MLC y con grandes colas la tienda La Época de La Habana

Como una especie de "regalo" por el Día de la Mujer, reabrió sus puertas este lunes el emblemático centro comercial habanero La Época, en medio de quejas y con una inmensa cola que se volvió noticia en las redes sociales.

Justamente a través de las redes sociales varias personas llevaban desde el día anterior organizándose para poder acceder a la emblemática tienda.

Aunque la policía obligó a los clientes a trasladarse a varias cuadras de la entrada principal del establecimiento y custodió el proceso de turnos, el "molote" no se hizo esperar.

Las primeras personas habían marcado sobre las 5 de la mañana. Cinco horas después llegaron varios camiones con tropas especiales para intentar controlar la aglomeración, pero la tienda no abrió hasta pasadas las 13 horas.

"A las 5 am en punto recogieron 150 carnets, que todavía no entiendo ni me explico cómo a esa hora había tantas personas en una tienda cuando se supone que a esa hora es que se puede salir a la calle", dijo una usuaria, que reside en Guanabo y se desplazó hasta el lugar.

Los rumores era que la tienda, cuyos empleados aún no habían acabado de rellenar sus anaqueles, sólo abriría los departamentos de Cárnicos y Perfumería.

Varios de los usuarios que lograron entrar luego de esa hora compartieron fotos de los productos disponibles.

"[Hay] cervezas de 4 tipos,maltas de 2 tipos, puré de varios tipos, aceitunas, yogurt zotto, perfumes. En agua y jabón tienen champú sin sal y con keratina, acondicionador amalfi, crema de diferentes tipos, colonias y más", escribió una usuaria de Facebook.

En comentarios, se detectaba el miedo a que toda la oferta, disponible en MLC, se agotara al cabo de unas horas.

Otros usuarios se quejaron de que les habían cobrado productos no consumidos.

"Sigan este consejo: antes de pagar calculen bien cuánto cuesta su compra, vayan a transfermóvil y cambien el límite POS a la tarjeta MLC al valor de la compra y si les tratan de pasar algo de más el POS les rechazará la transacción... Le dicen a la cajera q rectifique lo q registró, o de entrada ya le advierten q hicieron esta operación y siempre siempre SIEMPRE revisen su comprobante antes de salir", advierto la usuaria.

Luego de que en junio del 2020 La Época fuera el epicentro de un fuerte brote de coronavirus, que el propio mandatario Miguel Díaz-Canel calificó como "el de mayor magnitud que hemos tenido", su reapertura no parece estar cumpliendo con las medidas sanitarias para controlar la pandemia de coronavirus, que sigue creciendo en la isla.

Las colas son una figura recurrente en los paisajes urbanos la isla. En La Habana, las grandes aglomeraciones se suceden una tras otra ante la creciente escasez de los productos más básicos.

Justamente ayer, en El Cano, un reparto que pertenece al municipio habanero de La Lisa, se formó una inmensa cola para comprar un simple ingrediente de cocina: el vinagre.

Las imágenes fueron compartidas este lunes en redes sociales, donde habitualmente se publican cuadros semejantes que dan fe de la penosa situación que enfrentan a diario los cubanos.