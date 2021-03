Economista Elías Amor opina sobre la oferta de inversión a emigrados del gobierno de Cuba

El economista cubano Elías Amor Valle comentó para CiberCuba la reciente decisión del gobierno cubano de permitir pequeñas inversiones de exiliados cubanos en la isla.

Al ser preguntado sobre hasta qué punto esta supuesta "liberalización" podrá sacar a las autoridades de la isla del atolladero económico provocado por la llamada "Tarea Ordenamiento", Amor aseguró que ese llamado no tendrá demasiado eco.

"Hay dos motivos fundamentales por los cuales un cubano de la diáspora, como yo, no va a invertir en Cuba en este momento", dijo. "Por razones económicas: un proyecto de inversión ahora mismo en la isla no es rentable porque las actividades en las que se puede invertir son pequeñas y limitadas: restaurantes, peluquerías, en resumen, abalorios... Para eso invierto en España".

El cubano, explicó el economista, tampoco puede invertir en vivienda. "Para empezar -explicó-, en Cuba sólo se pueden tener dos viviendas, así que la inversión inmobiliaria está descartada. Las únicas opciones de inversión son pequeñas. pequeños proyectos de alimentación, poco rentables si se hace un análisis del costo/beneficio".

"Luego -abundó Amor Valle-, están las razones éticas y morales. Mi generación fue víctima de una expropiaciones sin compensación. No he heredado y tengo esperanzas de recibir nada. ¿Cómo voy a poner mi dinero en un sistema político que sigue siendo el mismo q hizo eso a mi familia?", cuestionó.

"Si en Cuba hubiera otro gobierno democrático tendría sentido hacer una inversión y apostar por el futuro de Cuba. Pero hoy por hoy no le puedo hacer caso a ese llamado para invertir", aseguró el analista.

Preguntado sobre si el Ministerio cubano de Finanzas y Precios no regularía también los precios de los negocios de la diáspora. Amor fue conclusivo.

"Ese Ministerio de Finanzas y Precios es una cosa anacrónica y anormal en cualquier país del mundo. Los precios no los tiene que determinar un ministerio sino el mercado según la ley de la oferta y la demanda. No entiendo que haya que pagarle a un Ministro 9 o 10 mil pesos para que regule algo que debe regular el mercado. Eso sería una forma de ahorrar: cerrar ese Ministerio que no tiene sentido".

"Se trata de majaderías comunistas. Ni China ni Vietnam han mantenido esas regulaciones, hace mucho se despojaron de esos instrumentos coercitivos", añadió Amor.

El economista también se refirió en su intervención a la reciente supresión de los subsidios y gratuidades que lastraban la economía cubana, como una medida positiva. "Que sin embargo, aseguró, es la que más problemas que les está dando" porque la burocracia estatal ya no sabe vivir sin esos instrumentos".

Por último, el economista instó a las autoridades económicas a adoptar nuevas medidas estructurales que derriben el bloqueo interno sobre los recursos y las decisiones para construir una sociedad realmente próspera en el futuro.