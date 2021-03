Oscar Casanella: "La Seguridad del Estado y Humberto López están paranoicos"

El científico y activista Oscar Casanella afirmó que “la Seguridad del Estado y Humberto López están paranoicos”, tras haber denunciado que su casa amaneció sitiada por la policía este viernes 12 de marzo, según un video transmitido en vivo desde su Facebook.

Casanella mostró una patrulla policial parqueada a pocos metros de sus casa y a un policía gendarme vestido de uniforme que lo vigilaba, además de una moto típica que sirve de vehículo a los agentes de la Seguridad del Estado de Cuba.

"Represores, aunque ustedes no respeten los derechos humanos, al menos insubordínense por su salud. Díganle No al melanoma. Repitan conmigo: la patrulla no es un microwave”, escribió irónicamente el científico en Facebook ante la misión tortuosa de sus represores de vigilarlo bajo el intenso sol cubano.

El asedio se produce en una jornada represiva en la que ya han sido arrestados el rapero Maykel Osorbo, y los periodistas independientes María Matienzo y Héctor Luis Valdés debido a supuestas acciones secretas que el vocero de la represión y presentador del Noticiero Nacional de Televisión (NTV), Humberto López, anunció que varios activistas emprenderían este viernes.

Humberto López lanzó amenazas de cárcel contra los activistas, de ellos varios de los detenidos de la jornada, que protagonizarían este hecho, el cual, según explicó, se trata de una protesta secreta en la Plaza de la Revolución en favor del joven preso político Luis Robles, quien se manifestó con un cartel exigiendo el fin de la dictadura cubana y ha sufrido maltratos y vejaciones en prisión provisional en el Combinado del Este.

Entre las personas que amenazó López, se encuentra la activista y profesora de historia del diseño Omara Ruiz Urquiola, quien se encuentra en Miami actualmente por razones estrictamente de salud. Lo que fue utilizado por el periodista oficialista para tildar la supuesta protesta de una acción fabricada desde Estados Unidos.

El presentador del NTV citó artículos del código penal cubano que pueden ser usados para encarcelar a los activistas por ejercer la libertad de expresión, y añadió que este derecho constitucional tenía límites.

"No pocas personas comienzan a preguntarnos si estos hechos que aquí denunciamos pudieran constituir o no delito", amenazó López. “No puedo dejar de decir que el Código Penal tiene unas cuantas figuras, tipos penales", que son aplicables en estos casos, agregó.

El ya despreciado por muchos cubanos vocero del régimen, aseguró que “de llegar a consumarse esa acción secreta de mañana, claro que corresponderá la aplicación de la ley”.

“Yo creo que la Dictadura tiene mucho miedo. Todas las efemérides están sitiando", dijo Oscar Casanella respecto a los hecho que le siguieron a la amenazas desde su casa vigilada. Mientras que otros activistas como Abu Duyanah Tamayo (periodista y escritor), Adrian Rubio y Anyell Valdés, todos acuartelados de San Isidro, también denunciaron haber amanecido bajo vigilancia policial este viernes.