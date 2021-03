El niño cubano Yosvany Villar cumple 3 meses desaparecido

El niño cubano Yosvany Villar Ávila, de 14 años, cumple 3 meses de haber desaparecido en el municipio Diez de Octubre, en La Habana.

La familia, sumida en la desesperación, no ha logrado obtener ninguna información o pista de lo que puede haber sucedido con el niño.

"Mi hijo Yosvany sigue sin aparecer. Son ya tres meses de sufrimiento y no tenemos ninguna pista. Subimos nuevamente fotos del niño a Facebook para ver si alguien lo ha visto. Ya no sabemos qué hacer", contó a Diario de Cuba, Airobis Ávila Pérez, madre de siete niños, entre ellos menor desaparecido.

Lo que sí ha recibido la familia por parte de las autoridades cubanas son advertencias y amenazas, por hacer público el caso y pedir a los medios independientes que divulguen la información.

"Ya habíamos sido advertidas varias veces por la Policía de la unidad de Aguilera para que no subiéramos fotos del niño ni habláramos con periodistas. Hoy vinieron por la tarde a la casa dos agentes vestidos de civil que nos amenazaron con meternos presas si continuábamos subiendo fotos y ofreciendo declaraciones", dijo al citado medio la abuela del niño.

La señora contó que el discurso de la policía es que esas fotos "son aprovechadas por los enemigos de la revolución para difamar al gobierno y dañar a Cuba, que confiemos en la Policía y que el niño va a aparecer".

Esta última vez, la policía parece haber subido la parada con las amenazas, porque la familia ha decidido no ofrecer ninguna declaración: "Nos dieron la última oportunidad y tenemos miedo de caer presas y que los niños queden pasando trabajo. Agradezco todo el interés que te has tomado en ayudar, pero, por favor, no vengas más, que no vamos a hablar", fue la respuesta que le dieron al periodista de Diario de Cuba, antes de cerrarle la puerta.

Yosvany Villar Ávila, con presenta una discapacidad mental, fue visto por última vez el 11 de diciembre a las 9:00 de la mañana, jugando en la esquina de su casa en Lawton.

El niño es delgado, tiene el pelo negro con iluminaciones y en el momento en que fue visto por última vez vestía un short negro, pullover carmelita oscuro y zapatos colegiales.

Estudiaba becado en una escuela especial en Caimito, donde reside el padre del niño. En ese municipio artemiseño fue donde tuvieron que presentar la denuncia, ya que la dirección oficial que figura en el documento del menor es la de su papá.

Desde que comenzó la crisis sanitaria por el coronavirus en Cuba, se han reportado varios desaparecidos en La Habana, especialmente adultos mayores. No obstante, la desaparición de Yosvany ocurrió aproximadamente al mismo tiempo que la del adolescente José Manuel López en Campechuela, provincia Granma, y un mes después desapareció otro adolescente, Yordy Abizain Bandera, en el municipio Florida, en Camagüey.

Desafortunadamente, ambos fueron hallados sin vida poco después de que las familias reportaran su desaparición.