El régimen cubano admite escasez en los hospitales tras el escándalo del niño Damir: "No lo tenemos todo"

La indignación provocada por la crítica situación del niño Damir Ortiz, quien fue trasladado en estado crítico a Estados Unidos para recibir atención médica, ha obligado al régimen cubano a reconocer públicamente las carencias del sistema de salud.

"No lo tenemos todo", admitió el vocero oficialista Humberto López en el Noticiero de la Televisión Cubana, en un comentario que ha encendido aún más la crítica hacia las instituciones hospitalarias del país.

Sin embargo, el “no lo tenemos todo”, dicha por el conductor "estrella" de la propaganda oficial, ha sido interpretada como una confesión tardía de una realidad insoportable: la escasez de recursos médicos está cobrando vidas.

Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, López abordó el escándalo con un discurso ambiguo que oscilaba entre la crítica superficial y la defensa férrea del sistema.

Reconoció que en los hospitales cubanos “estamos llenos de dificultades, tenemos carencias, faltas de insumos”, y admitió que “a veces el trato tampoco es el mejor”.

Pero rápidamente matizó estas afirmaciones con una narrativa justificativa, apelando al servicio que prestan los médicos en la isla. “Por lo general son gente muy sacrificada (...) que llora si tiene que llorar y que inventa lo que tenga que inventar para encontrar solución al problema con el que nosotros llegamos hasta ellos”.

López también se apresuró en señalar que “nunca se ha dicho que la medicina cubana es perfecta”, ni que “todos los problemas están resueltos”. Y añadió que “si me preguntan a mí por qué no dijeron eso, yo diría: no pueden decirlo porque si lo dicen estarían diciendo mentiras”.

Captura de Facebook/Idelisa Diasniurka Salcedo Verdecia

Sin embargo, en la misma comparecencia López lanzó una advertencia directa a quienes denuncian irregularidades en la atención médica en el país, señalando que podrían enfrentar sanciones legales.

Estas amenazas se enmarcan en un contexto de crecientes restricciones a la libertad de expresión en Cuba, donde el Decreto Ley 35 establece varias limitaciones a la difusión de información en internet.

EL CASO DAMIR: UN SÍMBOLO DE ABANDONO

La madre de Damir Ortiz, un niño cubano de 10 años, Eliannis Ramírez, denunció que en Cuba recibió diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuados, lo que puso en riesgo su vida.

Tras una intensa campaña en redes sociales y la intervención de activistas, Damir fue trasladado a un hospital en Miami, donde se le diagnosticó correctamente y comenzó a recibir el tratamiento necesario.

Ramírez ha sostenido que el niño llegó en estado séptico debido a una bacteria pulmonar no detectada en Cuba, y que el diagnóstico de leucemia que le habían dado era incorrecto.

Estas denuncias han puesto en evidencia las graves deficiencias del sistema de salud cubano y han generado una ola de indignación tanto dentro como fuera de la isla.

En respuesta a las críticas, el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) defendió en una comparecencia televisiva la atención brindada a Damir, culpando a la madre de interferir en el tratamiento del menor.

Funcionarios y galenos alegaron que todas las decisiones médicas fueron tomadas por consenso y que la prioridad siempre fue el bienestar del niño.

Sin embargo, estas declaraciones han sido vistas por muchos como una estrategia del gobierno para manipular la información y desmentir las críticas.

Por su parte, Ramírez desmintió a los médicos que la atacaron en la Televisión Cubana, afirmando que su hijo fue víctima de negligencia médica en Cuba y que lo estaban dejando morir.

Señaló que los galenos mostrados en la televisión no atendieron directamente a su hijo y que, desde que comenzó a denunciar públicamente el caso en redes sociales, el régimen dejó de brindarle atención adecuada.

El régimen también ha arremetido contra el doctor Miguel Ángel Ruano Sánchez, especialista en Medicina Física y Rehabilitación exiliado en Colombia, quien ha sido una de las voces más críticas de la crisis sanitaria en Cuba.

La Sociedad Cubana de Medicina Física y Rehabilitación lo acusó de falsificar su currículum y de incurrir en conductas indebidas durante un evento médico en 2008.

Ruano respondió con contundencia, desmintiendo las acusaciones y denunciando un "linchamiento mediático" en su contra por motivos políticos.

