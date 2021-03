Autoridades cubanas reportan eventos adversos leves y malestar general en voluntarios tras vacunarse con Soberana 02

Las autoridades sanitarias cubanas informaron que una vez transcurrida la primera semana de la aplicación de la vacuna contra el coronavirus Soberana 02, en la tercera fase de su ensayo clínico, se han registrado eventos adversos leves en algunas de las personas que recibieron la dosis.

El Grupo Empresarial de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba (BioCubafarma), informó que la primera semana de pilotaje cerró con 4.478 individuos inmunizados, algunos de los cuales presentaron un dolor leve en el sitio de la inyección y malestar general, en las primeras 24 horas de administrado el fármaco.

No obstante, BioCubaFarma asegura que este periodo del ensayo clínico ha transcurrido de manera "satisfactoria, cumpliendo estrictamente el protocolo establecido y las buenas prácticas clínicas".

Según los datos aportados en su muro de Facebook, recibieron el candidato vacunal voluntarios de entre 19 a 80 años.

En el municipio La Habana Vieja se vacunaron ancianos mayores de 65 años, varios de los cuales llegaron acompañados de sus familiares.

"Al cierre del viernes 12 de marzo están funcionales 40 vacunatorios, los que deben incrementarse en los próximos días en los municipios que forman parte del ensayo", puntualizó el grupo.

Hasta el momento se están efectuando vacunaciones en los sitios clínicos pilotos, habilitados en los ocho municipios de la capital que forman parte de este ensayo, que inició su fase III en marzo.

BioCubaFarma ha asegurado que el gobierno cubano inmunizará a toda su población en el 2021. Para ello es imprescindible el éxito en cuanto a eficacia y seguridad, del actual ensayo clínico del candidato Soberana 02 y del de Abdala, que debe empezar en un futuro próximo, según fuentes oficiales.

Por ahora Cuba sigue siendo el único país de América Latina que no está vacunando aún contra el COVID-19, según estadísticas del sitio web Our World in Data.

Mientras, el gobierno cubano anunció el envío de 100.000 dosis de su candidato vacunal Soberana 02 hacia la República Islámica de Irán, donde serán usadas como parte de la tercera fase de ensayos clínicos por el Instituto Pasteur de Teherán.

Ello se incluye dentro del programa de colaboración que desarrolla BioCubaFarma con otros países para crear vacunas contra el coronavirus, según reportó la Agencia Cubana de Noticias.