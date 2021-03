Los cubanos llevan más de 30 años comiendo pan malo, según televisión oficialista

Los cubanos llevan más de 30 años comiendo panes con bajo peso, sabor agrio y escasa cocción, aseguró la televisión oficialista en un espacio de La revista de la mañana, que culpó a panaderos y gobiernos municipales de la mala calidad del pan racionado por la Libreta de productos alimenticios, establecida en 1962.

En enero y febrero, las inspecciones ministeriales a panaderías superaron a todas las de 2020, pero no han conseguido erradicar la mala calidad del pan que compran diariamente la mayoría de los cubanos a precio subsidiado y contra quien también conspiran partidas de harina deficientes, como reflejó el reportaje Precio VS Calidad: Discordancias en el pan de venta a la población, que aclaró hay excepciones: Panaderías y panaderos que elaboran panes de calidad, sin identificarlos ni ubicarlos geográficamente.

El pan ha vuelto a portarse mal (sic), tras esas inspecciones, que identificaron los males que ya conocen y sufren los cubanos desde hace más de tres décadas, incluido el incumplimiento de una carta de elaboración, que no se mostró ni se ofrecieron detalles de sus normas.

Lo saben panaderos y sus inspectores, los principales problemas del pan están dentro de las panaderías (sic), sostuvo el reportaje, entrevistando a habaneros que se dividieron entre los que elogiaron y criticaron la barra de pan que se vende por la libre a diez pesos, producido por La cadena cubana, que no siempre tiene el mismo peso ni calidad.

Todos los entrevistados por la televisión oficialista portaban mascarillas de tela, que están contraindicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su ineficacia para evitar el contagio de coronavirus, que mantiene sitiados a 93 municipios de Cuba y a cuatro provincias, La Habana, Granma, Pinar del Río y Sancti Spíritus.

El comentarista criticó las largas colas que soportan la mayoría de los cubanos para comprar pan y su incidencia en el avance de la epidemia de coronavirus en Cuba, que ya supera los 60 mil enfermos y ha causado, hasta el momento de redactar esta nota, 366 fallecidos.

Una entrevistada contó que hay vendedores privados que venden barras de pan a 30 pesos, pero eso no hay quien lo pague; sentenció; mientras otros interpelados criticaron las excusas que ofrecen empleados de panaderías, que si la harina, que si la levadura y responsabilizaron al gobierno (sic) por no controlar las panaderías y su funcionamiento.

Un televidente de Ceballos, en Ciego de Ávila, escribió: El pan solo es bueno, cuando vienen inspectores; el resto de los días está crudo y bajo de peso, según refirió el conductor del espacio de Revista de la mañana, emitido este sábado, que tuvo 6, 500 reproducciones en Facebook y 36 comentarios y que el conductor concluyó invitando a que los seguidores del programa escribieran sobre el pan de La cadena cubana, no el de la venta racionada, a precio subsidiado.

Jose Sánchez-Gronlier: Ustedes no se dan cuenta de cuan alucinante y enajenado es que el estado se dedique al comercio interior? Eso solo sucede en países como Cuba y Corea del Norte, donde prima el poder absoluto y el control totalitario. Liberen las fuerzas productivas, saquen las garras del estado de la economía, el agro y la producción y verán que rápido Cuba vuelve a alcanzar el desarrollo que tenia en 1958 y se resuelve el.problema del desabastecimiento, creado por el estatismo estalinista-fascista que nos impuso Fidel Castro.

Maikel Alberteris :Saludos Lázaro y equipo del programa, no se en la Habana, pero en Holguín en las panaderías de la cadena del pan solo sacan pan 2 veces al día, en la mañana y al mediodía, y muy poco pan, esas panaderías están subutilizadas, el ministro de la industria alimenticia (sic) inauguró una panadería aqui que le llaman La ruta del pan, que solo producía unos minipanes a 1,20 CUP, súper pequeños, que solo trabajó el dia de inauguración. Por otra parte, esos números de toneladas de harina que comentan los invitados, entre 11 millones de cubanos, no son representativos y en estos momentos es muy inferior la oferta que años atrás, no se ese sobrecumplimiento en que esta basado o en donde porque aquí es muy poca la oferta. Del pan de la bodega sin comentarios ese no tiene solución.

Iliana Alfonso Marrero: Hola soy de Pinar del Río, reparto Hermanos Barcón, el pan normado tiene pésima calidad, a comienzos de los cambios en los precios tuvo su mejoría, pero en estos momentos su calidad esta lejos de ser la adecuada, ácido, duro, bajo peso, etcétera; en ocasiones es imposible su consumo. Saludos

Rafael Lázaro Rodríguez Macías: Romper los récord de producción no es para estar satisfecho mientras existan las colas; no se satisface la demanda y hay que seguir rompiendo récord y no sentirse satisfecho mientras existan demanda insatisfecha.

Idolani Silva: Muy buen día. Quisiera que, discretamente, vinieran a la panadería de Rancho Boyeros para que vean lo que es una aglomeración de personas para comprar el dichoso pan... ¡vengan a Rancho Boyeros! Estuve un día, desde las 11 a. m. hasta las 3 p. m. Tuve que ponerme dura porque por poco me voy para mi casa sin pan.. y para que hablar de la calidad de vez en cuando.

José Alberto Camejo: Dándole vuelta a la matraca y hasta espacio televisivo. pero nada se resuelve, ¡¡¡¡que vergüenza!!!!

Lidia Odalis Molina Ruiz: El problema del pan es de primer orden, pues es el desayuno, merienda y hasta almuerzo de algunos y es una falta de respeto lo que tienen en las panaderías, la mayor responsabilidad no es de materia prima, es un problema de conciencia y lucro desde los panaderos hasta administración, todos participan a costa del pueblo, en Arroyo Naranjo, excepto la panadería del Mónaco (sic) tiene muy mala calidad el pan, agradecida de ustedes por dar la oportunidad de, por esta vía, denunciar la situación.

Mercedes Córdoba: El día que el pan sea elaborado por dueños particulares, y se establezca la competencia entre ellos, se arregla el problema del pan. De lo contrario, pasarán 30 años más y más de lo mismo, sencillamente, ¡ese sistema no funciona!