En Ciego de Ávila priorizan la harina para dulces y no para el pan de la bodega

El director general de la Industria Alimentaria de Ciego de Ávila admitió públicamente que la harina disponible en la provincia se destina de forma prioritaria a la producción de dulces y repostería, mientras el pan de la canasta básica apenas llega dos días al mes a la población.

Rafael Pina Joba hizo la revelación en una entrevista con el Periódico Invasor publicada este miércoles, en la que intentó responder a la pregunta que se hace la población avileña: ¿por qué hay harina para hacer dulces y no para el pan de la bodega?

El funcionario reconoció que en lo que va de mayo solo recibieron 32 toneladas de harina, suficientes para apenas dos días de pan normado. La meta era entregar cinco días al mes.

«En este mes que vamos en curso, nosotros tenemos previsto de entregar entre cinco días de pan de población y recibimos en los últimos días un total de 32 toneladas de harina que nos permitió darle dos días de pan de canasta básica a toda la población», declaró.

La ración oficial es de 60 gramos por persona al día, pero con el déficit actual la distribución se limita a entre uno y dos días a la semana. «El pan se daba todos los días una dosis de 60 gramos para cada uno de los pobladores. No obstante, a lo que expliqué anteriormente del déficit de materia prima, que solamente se nos está permitiendo entre uno o dos días a la semana», admitió Pina Joba.

La explicación para la paradoja de los dulces es que la harina usada en repostería no proviene del balance estatal, sino de actores económicos privados. «Hoy nosotros tenemos contrato con los actores económicos que nos han permitido adquirir una harina diferenciada para poder mantener estas producciones de repostería», dijo el director, quien añadió que la empresa está «obligada» por indicaciones del Estado a diversificar producciones y vincularse con el sector no estatal.

Las dulcerías estatales, según Pina Joba, solo producen tortas para quinceañeras —según las solicitudes del área de Comercio— y una cantidad mínima de repostería para venta libre. El pan liberado, por su parte, tampoco existe en este momento: «En este momento no tenemos pan liberado. Estamos adquiriendo un nivelito de harina a través de los actores económicos y a través de las empresas que nos lo pueden facilitar, que los estamos destinando fundamentalmente a la producción pequeña de repostería».

Los apagones agravan aún más la situación. La empresa ha tenido que usar más de 25 hornos eléctricos y recuperar hornos de leña para sostener la producción. En algunos casos, la masa se elabora en una unidad que tiene electricidad y se traslada a otra para hornearse, con el consiguiente deterioro en la calidad del producto.

Como producciones alternativas, la Industria Alimentaria avileña fabrica croquetas con extensores de yuca, calabaza y boniato, chicharritas de plátano y sopas de fideo. El director también anunció planes para abrir una tienda de venta de piezas de vehículos, con el fin de garantizar el salario de sus más de 1,300 trabajadores provinciales.

La crisis del pan en Ciego de Ávila no es nueva. En mayo de 2025 la distribución ya se limitaba a días alternos por escasez de harina, y en septiembre de 2023 la ración se redujo a 50 gramos por persona. El problema es nacional: en Villa Clara el pan normado quedó restringido a menores de 13 años y mayores de 65, con la ración reducida a la mitad y el precio multiplicado por 15. En Guantánamo, solo se garantiza a niños e instituciones priorizadas. Para mayo de 2026, la libreta de abastecimiento prácticamente colapsó como mecanismo de subsistencia en toda la isla, resultado de 67 años de un modelo económico que ha sido incapaz de garantizar ni siquiera el pan diario a su población.