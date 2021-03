Cubano tras ver película Plantados: Siento deseos de justicia contra esos asesinos que tanto nos robaron

El joven Joglis Peña Suárez dijo que tras ver la película Plantados, del realizador Lilo Vilaplana, alberga la esperanza de que un día se haga justicia contra los que han cometido crímenes de lesa humanidad en Cuba.

"Acabo de ver la película "Plantados" ; sacó mis lágrimas", confesó en Facebook el cubano residente en Ciudad Juárez, México.

Peña Suárez lleva tres años fuera de Cuba, alejado de sus hijos y demás familiares y ver el largometraje, que se estrenó el pasado viernes en el Festival de Cine de Miami, le hizo reflexionar sobre la dictadura comunista y cómo muchos han sido víctimas del régimen instaurado por Fidel castro en 1959.

"Siento aún más deseos de justicia y juicio contra esos asesinos que tanto nos robaron a nosotros y a nuestro pueblo. Espero un día comparezcan ante tribunales y sean juzgados en juicio como los de Nuremberg por crímenes contra lesa humanidad", escribió en la red social.

CiberCuba contactó con el joven cubano, que se encuentra a la espera de una respuesta a su solicitud de asilo, y este confesó que aunque la película describe a grandes rasgos algunos crímenes cometidos por el castrismo son muchos más los momentos duros que quedaron en el corazón de los seres queridos y de quienes los sufrieron.

"Los jóvenes de hoy deben saber la historia de Cuba que la dictadura ha intentado ocultar, porque es la única manera de entender de dónde venimos y lo que no queremos para el futuro", agregó.

Una de las escenas que más le impactó a Peña Suárez fue el momento en que las hijas de uno de los personajes no lograron reconocer a su padre. "No sólo nos roban a nuestros hijos sino que también los adoctrinan", dijo.

Sin lugar a dudas, para el joven cubano las violaciones físicas que muestran el largometraje "Plantados" fueron las más difíciles de asimilar, así como el trato despiadado, no por gusto dice que se vio reflejado en varios momentos.

"Nací en un hogar cristiano Bautista. Mi familia sufrió la expropiación de la tienda de mi bisabuelo materno, que era también su casa y quien murió loco; los primos de mi madre estuvieron también en los campos de concentración de la UMAP por ser cristianos y a mi madre le negaron estudiar medicina por su fe", rememoró Peña Suárez.

Recordó que su padre estuvo encarcelado durante seis meses sin saber el delito del cual se le acusaba cuando sus hijos tenían entre 3 y 4 años. "Luego de ponerlo en libertad ni siquiera le ofrecieron una disculpa", sentenció.

Sobre el futuro para Cuba y la posibilidad de reconstruir el país, consideró que debe ser sobre la base de la justicia sin que ello signifique una amnistía para los que cometieron delitos en contra de los propios cubanos que piensan diferente al oficialismo.

"No somos asesinos como ellos·, alegó.

No es la primera opinión que emiten jóvenes cubanos sobre el filme de Vilaplana. Desde Madrid, el activista Lázaro Mireles llegó a calificarlo de "impresionante".

"Ustedes no son capaces de imaginar el dolor tan grande que se me ha metido en el alma cuando yo he visto esa película, la impotencia tan grande que he vivido cuando me he puesto en la piel de toda la gente que ha pasado tantas cosas, en esa lucha de tantísimos años, en esa lucha tan valiosa, en esa lucha tan necesaria contra la dictadura castrista.", dijo el también coordinador del grupo Acciones por la Democracia.

"Plantados", con guion de Lilo Vilaplana, Ángel Santiesteban y Juan Manuel Cao, se estrenó este viernes en La Habana y Miami, gracias a que se autorizó que el filme se distribuyera de manera gratuita en la isla.

"Creo que esta película ayudará a abrir ojos, a hacer conciencia, a pensar. Creo que es una enseñanza para los propios esbirros, quienes tienen que verse en este espejo y negarse a reprimir a los ciudadanos que desean la libertad para Cuba", agregó Santiesteban desde Cuba.

A partir del próximo 26 de marzo los cines de Estados Unidos proyectarán el material audiovisual que narra la historia de un ex preso político que reconoce en Miami, casualmente, a uno de los oficiales que lo torturó en el presidio.