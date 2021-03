Denuncian ataques del oficialismo contra defensores de la igualdad racial en Cuba

La activista Marthadela Tamayo criticó al periodista oficialista Pedro de la Hoz por tratar de manera despectiva a los miembros de la sociedad civil independiente que luchan contra el racismo en Cuba a través de un programa de la televisión pública que tiene alcance internacional.

Durante una entrevista en Cubavisión Internacional, de la Hoz calificó de mercenarios a los miembros de grupos como el Comité Ciudadanos por la Integración Racial y la Cofradía de la Negritud por recibir apoyo financiero de entidades estadounidenses. Así mismo dijo que a su juicio las denuncias de racismo en Cuba frente a organismos como la ONU no eran más que "payasadas interesadas y operaciones sin sentido".

"Según ha declarado Pedro de la Hoz en este programa los miembros del Comité Ciudadanos por la Integración Racial no tenemos derechos hablar de racismo, de derechos humanos", escribió Tamayo en su cuenta de Facebook para denunciar al también presidente de la Comisión Aponte de la UNEAC, el único grupo autorizado por el gobierno para abordar el tema.

"Nos ha llamado payasos, que estamos deformados, que somos nosotros los que manipulamos el tema ya que estamos cumpliendo una agenda desde los Estados Unidos, que tiene documentado la cantidad de dinero que recibimos y que somos un grupúsculo llamado a dividir la unidad nacional", agregó.

Tamayo cuestionó con total indignación que el gobierno aprobara desde hace más de un año un Programa contra el Racismo y la Discriminación Racial, sin embargo la sociedad cubana desconoce en qué consiste y dónde consultarlo.

"Realmente dan vergüenza porque ya no puede ocultar la realidad. Ya no pueden ocultar la 12 mujeres muertas en solo los tres primeros meses del año. No pueden ocultar la discriminación racial que sufren los afrocubanos en los barrios de la periferia de la ciudad", apuntó Tamayo.

Para finalizar su escrito, la activista resaltó que el CIR no va a detener sus denuncias sobre el racismo en Cuba, sin tener que pedir permiso y en cualquier escenario.

Aunque Pedro de la Hoz reconoció la subsistencia del racismo en Cuba, evidente en el acceso a la vivienda, a carreras universitarias o puestos de trabajo con mejor remuneración, enfatizó que "el verdadero sentido de la lucha antirracista está entre nosotros", refiriéndose a los que militan en el oficialismo.

El ataque al CIR ocurre en medio de la campaña de descrédito que sostiene la prensa oficialista contra activistas, periodistas y opositores del régimen, tanto dentro como fuera de Cuba, que abogan por un cambio en el país que garantice el respeto a los derechos humanos.

En febrero el CIR criticó al gobierno cubano por ofrecer un discurso triunfalista sobre el tema del racismo durante una reunión ministerial de cancilleres de todo el mundo.

Bruno Rodríguez Parrilla fue criticado por el CIR después de su intervención porque "la lucha contra el racismo es un ejercicio que se ha devaluado por mucho tiempo y el contrato social y político apenas contribuyó a desmontar las estructuras ideológicas y culturales".

El Comité Ciudadanos por la Integración Racial se fundó en 2008 y tiene como objetivo fundamental promover e impulsar un debate social, cultural, académico e institucional para analizar con profundidad el presente y el futuro de las relaciones interraciales en Cuba.