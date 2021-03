Lázaro Bruzón recomienda ver Plantados "a los que quieran conocer la verdadera historia de Cuba"

El Gran Maestro de ajedrez Lázaro Bruzón Batista se ha sumado a los cubanos que han quedado impactados tras ver la película Plantados, del realizador cubano Lilo Vilaplana y con guión del exprisionero político Ángel Santiesteban, que se estrenó de manera oficial el viernes pasado en La Habana y Miami como parte del Festival de Cine de esa ciudad al sur de la Florida.

El filme narra la historia de varios presos políticos de Cuba que decidieron "plantarse" y se negaron a someterse a un plan de reeducación implantado por las autoridades carcelarias de la Isla para defender a toda costa su derecho a ser tratados como prisioneros de conciencia..

"Ya había visto algunos documentales sobre el tema, aun así la película es otro nivel. Qué valor el de esos hombres al enfrentar tantas injusticias y violencia contra ellos. La mayor prueba de que todo lo narrado sucedió así son los protagonistas reales que muchos aun viven y salen al final validando cada argumento", escribió Bruzón en un post de Facebook.

"Sinceramente le recomiendo a los que quieran conocer la verdadera historia de Cuba no se pierdan esa película. Una de las páginas más tristes de nuestra nación esos crímenes cometidos contra esos valientes cubanos", añadió el ajedrecista.

En recientes declaraciones a CiberCuba, el director Lilo Vilaplana contó que Plantados se remonta a un cuarto de siglo atrás, luego de conversaciones con varios exprisioneros y el empresario cubano Leopoldo Fernández Pujals, sobrino de José Pujals Mederos, que cumplió 27 años de prisión política.

"Hicieron muchos intentos para contar en un filme su experiencia como presos plantados", confesó Vilaplana. "El guion no podía quedarse en la anécdota, teníamos que actualizar el conflicto, por eso la historia que cuenta Plantados arranca en la actualidad, en Miami, un ex preso político reconoce, casualmente, a uno de los oficiales que los torturaba en el presidio, decide seguirlo y comienza en su fuero interno un tormentoso debate entre la venganza y la justicia, mientras en retrospectiva conocemos de los sucesos que marcaron el presidio político, enfocado en la historia de los plantados en el presidio político cubano".

Plantados ha suscitado emotivas reacciones en varios cubanos que han podido verla. Tras confesarse emocionado hasta las lágrimas, el joven Joglis Peña Suárez dijo que tras ver la película alberga la esperanza de que un día se haga justicia contra los que han cometido crímenes de lesa humanidad en Cuba.

Peña Suárez lleva tres años fuera de Cuba, alejado de sus hijos y demás familiares, y el largometraje le hizo reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la dictadura comunista.

Desde España, el activista Lázaro Mireles también se expresó, emocionado, sobre el filme en estos términos:

"Ustedes no son capaces de imaginar el dolor tan grande que se me ha metido en el alma cuando yo he visto esa película, la impotencia tan grande que he vivido cuando me he puesto en la piel de toda la gente que ha pasado tantas cosas, en esa lucha de tantísimos años, en esa lucha tan valiosa, en esa lucha tan necesaria contra la dictadura castrista. En esa lucha que ha dejado vidas en el camino, y en esa lucha que ha arriesgado muchísima gente su presente, su familia, su bienestar".