El divertido baile de Randy Malcom y sus amigos al ritmo de "A mi qué me importa" de Harryson

A mí qué me importa, uno de los últimos sencillos que ha estrenado en los últimos meses el reguetonero cubano Harryson Pérez Muñoz, o simplemente Harryson, continúa conquistando y poniendo a bailar a miles de personas en las redes sociales.

Uno de los últimos isleños en caer rendidos ante la pegajosa melodía de la canción ha sido el popular cantante y músico cubano Randy Malcom.

El integrante de la agrupación Gente de Zona no ha podido resistirse al ritmo del tema y ha protagonizado un divertido vídeo junto a varios amigos en el que aparecen en un sitio exterior bailando al compás de A mí qué me importa de Harryson.

"Si a mí no me importa a ellos tampoco", comentó el artista seguido del emoticono de un cara de risa y las etiquetas #vive #goza #felicidad #amiquemeimporta #músicasoy #músicadoy #familia #cubano100%.

A mí qué me importa de Harryson se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales y ha puesto a bailar a muchísimas personas tanto de Cuba como de otros países de Latinoamérica.

Tal es así que la canción de reparto del reguetonero se ha vuelto viral en la plataforma digital TikTok, donde muchísimas personas han subido sus vídeos ejecutando coreografías al ritmo del sencillo tanto solos como acompañados.

A mí qué me importa fue lanzada por el intérprete urbano cubano el pasado 6 de febrero a través de su canal de YouTube y hasta la fecha el vídeo de su versión audio acumula casi medio millón de visualizaciones.

Según podemos apreciar en su melodía, el estribillo de A mí qué me importa está basado en la famosa canción They Don't Care About Us del desaparecido cantante estadounidense Michael Jackson.

