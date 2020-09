El reguetonero cubano Harryson sigue los pasos de Bad Bunny y se pone uñas largas de colores

El reguetonero cubano Harryson se ha apuntado a la tendencia de ponerse uñas postizas largas de colores, una moda a la que ya han sucumbido algunos famosos cantantes del género urbano latino como el famoso puertorriqueño Bad Bunny.

El joven intérprete de temas como Ahora no o La Duraka, subió a su perfil de Instagram la imagen del resultado del diseño de manicura que se había hecho. En la fotografía se puede ver que el reguetonero se decantó por unas uñas largas puntiagudas y por intercalar los colores rosa y dorado con el adorno de una carita sonriente en uno de sus dedos.

Aunque algunos seguidores aplaudieron la valiente decisión de Harryson de llevar uñas al estilo mujer siendo un hombre y miembro de un género musical con tendencia machista como es el reguetón, otros en cambio no estuvieron para nada de acuerdo y criticaron fuertemente su elección.

"Yo no le veo nada malo, hay quien hace cosas peores. Sin embargo, otros artistas de otros países lo hacen y a esos no los critican. No jodan", "Te quedaron bellas, no le hagas caso a la gente" o "¿Ahora porque un hombre se pinte las uñas eso significa que es gay? Ignorantes", le han comentado fanáticos a favor de sus uñas.

Mientras que por otro lado se puede leer mensajes tales como: "Ay no por favor, así se empieza, pronto ya es con peluca", "Qué asco", "Asere, los hombres no se pintan las uñas" o "¿Te vendiste a la agenda de transexual? Ahora seguro te pegas".

Pese a los comentarios negativos que ha estado recibiendo por su manicura, Harryson no se ha quedado callado y defendió su postura con un post que subió posteriormente.

Esta no es la primera vez que Harryson se arregla las uñas y las luce con orgullo en las redes sociales, pues hace poco apareció en una foto llevándolas pintadas de rojo. Y por su puesto, las críticas con tonos machistas y retrógrados tampoco faltaron en su post.

