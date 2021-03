Carlos Manuel Álvarez sobre Karla Pérez: Tienen pánico a que no volvamos con gusanos de pacotillas sino con la dictadura entre ceja y ceja

El escritor y periodista cubano Carlos Manuel Álvarez se refirió a la situación que atraviesa la también periodista Karla Pérez, a quien le fuera negada la entrada a Cuba por oficiales de este país.

Álvarez ofreció una actualización sobre el caso de Karla después de hablar con ella y explicó el background de represión y violaciones a los derechos humanos al que han sometido a la cienfueguera.

“Copa le vendió arbitrariamente un vuelo a Karla para las nueve de la noche con regreso a Costa Rica. Karla no tiene visa para Costa Rica. Ahora, varada en Panamá, habló con un policía de migración y le dijeron que era Copa quien tenía que responderle eso. En Copa no hay nadie hasta dentro de una hora y pico, me dice Karly, habitando en un no-lugar por excelencia como el aeropuerto, en el no-tiempo del destierro político”

Sobre la expulsión de la joven, con apenas 18 años, de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, por sus posiciones políticas contrarias al gobierno cubano, el escritor y periodista añadió:

“Hablé con ella por primera vez hace varios años, poco antes de que la expulsaran de la Universidad de Villa Clara. Estudio primer año de Periodismo y un día me gustaría publicar en El Estornudo, me escribió en ese entonces. Poco después, nos dejó boquiabiertos a todos con su temperamento, determinación y lucidez tempranas, cuando el sistema educativo cubano le cobró rastreramente las cuentas, a modo de escarmiento, por su filiación política. Hoy es víctima de otro atropello mayúsculo que busca escarmentarnos, pero los cubanos que estamos fuera vamos a volver”, comenta Álvarez.

“Yo sé el pánico que le tienen a eso, a que no volvamos con gusanos de pacotillas y un voucher para un Meliá, sino con la dictadura entre ceja y ceja. Que la tristeza que la situación de Karly nos produce se convierta en conciencia de que no vale la pena aceptar el robo de la libertad. Esa joven periodista, su alegría, inteligencia y valor, es lo mejor que tenemos”, concluye.

Karla Pérez prorrogó su pasaporte para entrar a la isla a través de los servicios consulares de Cuba país en Costa Rica. Además, se realizó una prueba de detección de coronavirus, como exigen las autoridades sanitarias cubanas, y reservó un hotel donde permanecer durante la cuarentena obligatoria que deben realizar los extranjeros.

Después de cuatro años, de graduarse como periodista en una universidad de San José porque los centros de estudio en Cuba le prohibieron hacerlo en sus sedes, Karla se disponía a regresar con su familia cuando un oficial de emigración le notificó la restricción de entrada emitida por el gobierno cubano.

Mónica Baró, periodista cubana y premio Gabriel García Márquez de periodismo, calificó el episodio de “maldad básica” y “sadismo”.

“Si a alguien le queda duda de la maldad de quienes nos dirigen, de su vocación por el odio, que piense en lo que han hecho con Karla. A Karla le permitieron en la embajada de Cuba en Costa Rica prorrogar su pasaporte, le permitieron reservar un hotel en Cuba para pasar su aislamiento, le permitieron abordar el avión con rumbo a Cuba en Costa Rica, y cuando arribó a Panamá, el país donde hacía escala, el gobierno cubano interrumpió su viaje”, según indica Mónica Baró, no se trata de un error de proceso sino de un acto deliberado.

“Sabían que Karla viajaría a Cuba y la dejaron hacer los trámites, pagar por el hotel e incluso volar hasta Panamá. Dejaron que sus padres, que hace cuatro años que no la abrazan, se ilusionaran con el reencuentro. Dejaron que ella se ilusionara. Hasta que llegó a Panamá, más bien al aeropuerto de Panamá, porque no puede salir del aeropuerto. A Karla le informaron que tenía prohibido entrar a su tierra natal, de la cual es ciudadana, en un terreno de nadie”

“Sadismo. Quienes decidieron esto no sólo están pisoteando la Constitución cubana, y burlándose incluso de los millones de cubanos que votaron por ella, sino que están disfrutando esto. Son responsables tanto quienes decidieron este horror como quienes, pudiendo, no hacen nada por revertirlo. En casos como estos es donde de veras la naturaleza de un gobierno se manifiesta”, concluyó Baró.

Durante la tarde de este jueves, Pérez informó que regresará a Costa Rica, país que la ha acogido en los últimos 4 años.

"Regreso a Costa Rica hoy a las 9 de la noche", dijo la joven de 22 años en un audio distribuido a la prensa independiente y amigos cercanos.