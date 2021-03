Carolina Barrero, sitiada en su casa por agentes de la contrainteligencia cubana

La artista y activista cubana Carolina Barrero denunció este viernes que agentes de la contrainteligencia del gobierno mantienen su casa sitiada para no dejarla salir.

Asegura en un post de Facebook que el joven que está a cargo de la vigilancia no sabe por qué le dieron la orden de impedir que ella salga de la vivienda, y afirmó que no está dispuesta a consentir más restricciones a su libertad.

"En la esquina un carro particular con chapa P06702, un muchacho joven que se identifica como agente de la inteligencia se me acerca y me dice que tiene la instrucciones de no dejarme salir. El tampoco sabe por qué, son orientaciones. Yo sí sé que no voy a consentir la vulneración derechos sostenida a la que estamos siendo sometidos. Voy a salir", comentó.

Usuarios de la red suponen que se trate de un mecanismo del gobierno para mantener aislados a los activistas más visibles de la sociedad cubana por temor a que estos se congreguen para exigir una respuesta sobre el caso de la periodista de 22 años Karla Pérez, a quien el gobierno cubano desterró arbitrariamente al impedirle entrar a la isla ayer jueves.

"Por lo de Karla Pérez, ello hacen las cosas y luego tienen miedo, ellos piensan que se le va a llenar el Ministerio de Relaciones Exteriores de jóvenes, tienen miedo y eso es peligroso porque pueden hacer de todo, yo creo que el día que vuelva a haber algo parecido al 27N se acaba esa dictadura", comentó una internauta.

Al igual que Barrero también permanece sitiado el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, al que la policía le impide salir de su casa y dirigirse a la Cancillería cubana para presionar a las autoridades sobre el caso de Pérez. La reportera de CiberCuba Iliana Hernández denunció que las autoridades le cortaron el acceso a internet y la mantienen incomunicada en su domicilio.

Desde su participación en la protesta del pasado 27 de noviembre (27N) frente al Ministerio cubano de Cultura, Carolina Barrero, una joven curadora de arte, ha sido víctima de varias detenciones arbitrarias como la del 31 de enero frente a la Asamblea Nacional del Poder Popular, junto al rapero Maykel "Osorbo".

En estas frecuentes detenciones Barrero ha sido advertida para que "regrese a España", y la han amenazado con acusarla por un delito de “clandestinidad de impresos” contra el desorden público, contemplado en el artículo 210 del Código Penal Cubano luego de que imprimiera una imagen de José Martí cubierto de estrellas, con la que pretendía homenajear el natalicio del Apóstol el pasado 28 de enero.

Su publicación en Facebook ha causado indignación entre decenas de cubanos que critican a los agentes cubanos que cumplen órdenes sin cuestionarse los motivos de las mismas.

"Oye, ¿allí la gente hace las cosas sin saber? Se creen que diciendo eso les exime de la responsabilidad del atropello y la violación a la que someten a un ciudadano?", se preguntó el internauta Alexander Pozo y agregó "no se puede seguir siendo esbirro de una dictadura y no ser responsable de ello".

"¡Qué impotencia! Me pregunto cuándo se nos hizo de hierro la espalda para seguir sometidos a estas aberraciones, para ver estas cosas y bajar la cabeza sin decir ni pio. ¡Mucha fuerza!", consideró el activista Claudio Gaitán Garmendía.

Por su parte, la periodista Camila Acosta preguntó: "¿Y ahora por qué es esto? ¿Qué se conmemora hoy? ¿O es que ya han decidido tenernos siempre en prisión domiciliar? Lo de esta gente ya no tiene nombre", apuntó.