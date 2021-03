La triste realidad de dos ancianos cubanos: “No nos hemos quitado la vida porque recibimos la palabra del Evangelio”

Dos ancianos cubanos denunciaron la terrible situación en la que viven: solos, enfermos y sin recibir ninguna prestación económica por parte del gobierno.

Luis Gané Cruz, de 82 años, pidió a través de la agencia de prensa independiente CubaNet, que el Estado les otorgue al menos una mínima pensión para él y su hermano Pedro, de 81 años, con la que puedan hacer frente a algunos gastos.

“Somos dos ancianos que no recibimos absolutamente nada, hemos sido engañados por el gobierno. No tenemos dinero, con lo poco que tenemos no nos alcanza para alimentarnos”, dijo.

“Parece mentira que en 62 años que tiene esta Revolución, nosotros no tenemos chequera para vivir. No nos hemos quitado la vida pues recibimos la palabra del Evangelio vivo”, aseguró.

Luis, residente en el municipio Contramaestre, en Santiago de Cuba, relató que desde muy joven ha trabajado en el campo, hasta que cumplió 65 años. Vive en condiciones precarias con su hermano, quien padece trastornos mentales.

“Tanto mi hermano como yo no tenemos dinero para comprar los medicamentos porque son muy caros, mi hermano con su enfermedad y yo con la mía. No es posible que este gobierno no nos haya dado una chequera y nos tenga abandonados”, reiteró.

El octogenario detalló que su vivienda no cuenta con piso, ni cocina, ni baño. Ninguna autoridad los ha visitado “porque no hay con que arreglar nada, ni hacer nada”.

“No tenemos agua potable, tenemos que estar trayendo cubitos de casa de los vecinos”, precisó.

Además del deterioro de la casa, esta se encuentra ubicada justo al lado de una cañada con agua sucia.

“Ahí tendría que haber una pared alta sellada”, dijo Pedro.

“Vivimos a orillas de una alcantarilla, el agua nos ha dañado, la peste no nos deja vivir”, agregó Luis.

Tras reiterar al gobierno su llamado de auxilio para resolver su situación, el anciano afirmó que en Cuba hay otros numerosos veteranos que sufren el mismo abandono.

“Estoy convencido de que cómo yo, hay muchos ancianos que están pasando mucho trabajo”, concluyó.