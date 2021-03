Carlos Otero a Boncó Quiñongo: "Usted tiene talento para repartir"

El presentador de televisión cubano Carlos Otero comentó que Boncó Quiñongo "tiene talento para repartir", durante una entrevista exclusiva para CiberCuba.

"Te mando un abrazote mi hermano. Usted tiene talento para repartir..!!!", escribió Otero, mientras Boncó hablaba de sus esfuerzos y sacrificios para obtener los logros que está disfrutando hoy.

El actor y humorista dijo en la entrevista que se sentía "un triunfador" y que no necesitaba sentir envidia de otros porque había logrado con su propio esfuerzo las cosas que quería, gracias a los consejos de sus padres.

"Mi papá me decía: 'si te tienes que esforzar el doble, esfuérzate el doble, el que se esfuerza el doble está el doble de preparado'. Y a mí estas son las cosas que me han ayudado a esforzarme y creer en mí", dijo Boncó en la entrevista.

"Yo me siento un triunfador, porque yo he trabajado para eso. Me he esforzado muchísimo. Yo sufro mucho para tener todos mis éxitos. Yo me arriesgué, trabajé duro para salir de mi solarcito, para salir adelante", sostuvo.

Sobre su participación en el popular programa Sabadazo, Boncó confesó que le costó mucho entrar y luego lograr la posición que tenía en el show.

"Sí, yo soy de los primeros pero me costó, porque para que Carlos me llamara pasó tiempo. Primero llamó a Gustavito, a Antolín, a los blanquitos, y después yo me colé", contó.

Boncó, que interpreta a uno de los presos políticos protagonistas de la película Plantados, un personaje que lo ha sacado de su faceta de comediante, dijo que la experiencia en el filme fue gratificante, pero también difícil.

Conrado Cogle, nombre real de Boncó, preparó su personaje, basado principalmente en el prisionero plantado Eusebio Peñalver Mazorra, escuchando los testimonios de muchos plantados, los cuales le oprimieron el pecho y le sacaron las lágrimas, pero la experiencia lo dejó con muchas ganas de interpretar otro papel dramático.