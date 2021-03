Carolina Barrero comparte detalles de su interrogatorio: No van a permitir ninguna forma de manifestación por nuestros derechos

La historiadora de arte Carolina Barrero compartió detalles del interrogatorio al que fue sometida la tarde de este jueves por agentes de la contrainteligencia, en la unidad del municipio La Lisa, que se encuentra casi en las afueras de La Habana.

En la unidad fue interrogada por la Teniente Coronel Kenia Morales, conocida por su represión y acosos a artistas, periodistas y activistas, y quien presentó una denuncia contra Carolina por el supuesto delito de Clandestinidad de Impresos el pasado 3 de febrero, por un póster de José Martí que encontró mientras le hacían un registro en su vivienda.

"La Teniente Coronel Kenia Morales me levantó un Acto de Detención y un Acta de Advertencia, me acusó de tener la intención de ir hoy al Ministerio de Relaciones Exteriores a protestar por el caso de Karla Pérez", contó la joven.

Carolina hizo énfasis en el hecho de que la teniente Kenia le advirtiera que no iban a permitir ningún tipo de protesta, incluso aunque estuviera recogido en la Constitución.

"Me dijo que no van a permitir ninguna forma de manifestación, ni de protesta por nuestros derechos, estén o no recogidos en la Constitución. Me pareció una aseveración muy grave por parte de una Teniente Coronel de la seguridad del estado. Se lo hice saber".

La teniente coronel también acusó a Carolina de haber recibido preparación en el exterior y haber sido enviada a Cuba para desestabilizar el país.

"A mí solo me ha enviado mi conciencia y la preparación que tengo me la dieron mis abuelos, mis padres, mi curiosidad y la escuela cubana. La Teniente Coronel llena papeles y papeles de falsas acusaciones, se llena la boca de mentiras que repite sin pudor", resaltó Carolina.