Historiadora del arte Carolina Barrero a autoridades en Cuba: "No fabriquen más casos"

Los actos represivos de la Seguridad del Estado contra la joven historiadora del arte Carolina Barrero, en mayor o menor escala, no se han detenido luego de su activa participación en la protesta pacífica del 27 de enero frente al Ministerio de Cultura en La Habana.

Este sábado, Barrero publicó en redes sociales que un oficial de ese órgano del Ministerio del Interior, le había “sugerido” que regresara a España, donde reside, mientras espera que las autoridades le den respuesta de una denuncia que ella enfrenta por un supuesto delito de “clandestinidad de impresos”.

“La seguridad del estado me informa que han abierto un expediente de investigación sobre la denuncia impuesta por la agente Kenia. Me dice el capitán Gustavo que tienen un plazo de hasta diez días para notificarme si la denuncia se retira o se mantiene”, contó en Facebook.

“Y que me sugiere, a título personal, que mejor regrese a España, porque después esa salida se me podría complicar (el plazo parece que no es para ellos sino para mí)”, denunció.

Igualmente, Barrero refirió que había preguntado al capitán si su abogado podía tener acceso al expediente de investigación y participar del proceso, “como sucede en cualquier estado de derecho”.

Sin embargo, la respuesta fue negativa, y el capitán le explicó que solo tienen acceso al proceso penal los instructores penales/agentes de la Seguridad del Estado, por tener carácter secreto.

“Luego me preguntó si tenía algo que declarar, le dije que ya había dicho públicamente todo lo que tenía que explicar y que acogía a mi derecho de guardar silencio. Lo digo otra vez: no me he ocultado para hacerlo, lo imprimiría mil veces más; quién necesita ocultarse para imprimir una imagen así”, dijo.

“La clandestinidad de impresos, por otra parte, es una figura legal que responde a una lógica de otro siglo, de otro tiempo. No fabriquen más casos y, sobre todo, no intenten usar formas de chantaje y de miedo, conmigo no va a funcionar. Estoy convencida de que no he cometido delito”, aseguró.

Horas antes, la joven había escrito que debía comparecer este sábado ante el instructor penal, capitán Gustavo Figueredo Pérez, a las 11:30 de la mañana en la estación de la calle Picota 209 entre Paula y San Isidro, en La Habana Vieja.

Asimismo, expuso que se mantenía bajo vigilancia continua. “Ayer, a partir de las 6 de la tarde y hasta la noche, diferentes patrullas pasaron por mi calle como poseídos por la irritación. Son demasiados atropellos de un estado policial”, dijo.

Previamente, Barrero fue detenida de manera arbitraria, un día después de haber entregado junto a Solveig Font una carta a la Asamblea Nacional en la que se pide la destitución del ministro de Cultura cubano Alpidio Alonso.

El 27 de enero, ella, junto a decenas de jóvenes, fueron arrestados y conducidos a la estación de Infanta y Manglar, tras participar en la protesta pacífica a las afueras del Ministerio de Cultura, la cual resultó violentamente reprimida por las autoridades, incluyendo funcionarios de esa cartera.

La Seguridad del Estado intenta convertir en delito una impresión sobre papel de una imagen de José Martí cubierto de estrellas, con la que la activista quería homenajear el natalicio del Apóstol el pasado 28 de enero.

Barrero es graduada con honores de Historia del Arte por la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana en 2013. En 2015 obtuvo un Máster en Administración de Empresas e Instituciones Culturales de la Universidad Complutense de Madrid y realizó sus prácticas en El Museo del Prado de la capital española.