Boncó: "Cuando la dictadura cubana chupaba la teta de la Unión Soviética, no le importaban las familias"

Boncó Quinongo, el alter ego del humorista cubano Conrado Cogle, ha puesto en duda que a las autoridades de la Isla les interese la familia porque en los años setenta y los ochenta, cuando dependían económicamente de la URSS, obstaculizaban cualquier tipo de contacto entre cubanos de Cuba y de Miami.

"Ellos han acabado con muchas carreras, han separado a muchas familias. Esta dictadura son los mismos que cuando chupaban la teta de la Unión Soviética, no les importaba que las personas que estaban aquí, tuvieran comunicación con su familia. Las familias dentro de Cuba tenían que negar a los familiares de aquí", recuerda el actor, en una entrevista concedida a CiberCuba.

Sin embargo, ahora que ya no están ni la URSS ni Venezuela, abogan por la comunicación entre las familias de Cuba y Miami. Aunque Boncó admite que esa comunicación siempre existió a pesar de los obstáculos.

"De cualquier manera siempre buscábamos la forma de tener a nuestras familias bien. Esto no es de cubano a cubano. Esta misma gente, ellos mismos, porque no es otra dictadura, no es otra gente, que no te dejaban entrar a Cuba a un hotel y no te dejaban ver a un extranjero en tu país ¿te están diciendo eso ahora?", se cuestiona en referencia a la acusación desde Cuba de que el exilio no quiere a su pueblo.

Por eso, Boncó no entiende que pidan en nombre de las familias el fin del embargo comercial a Cuba y que la izquierda estadounidense organice caravanas con ese fin.

"No es el bloqueo el que no deja al campesino tener tierras. Esta gente sobra. Lo han hecho mal. El socialismo ha fracasado en el mundo entero", señaló.

Boncó cuenta que cuando decidió quedarse en España en 2005 no había intercambios culturales y a él le prohibieron entrar a Cuba durante ocho años. Incluso cuando comenzaron los intercambios, en la era del deshielo de Obama, tampoco le dejaron entrar.

Sólo pudo ir a ver su padre, cuando ya a éste le habían amputado las piernas. De esa visita a Cuba recuerda que viendo a sus hijos jugar con muchos juguetes, le comentó a su padre que esos niños tenían con un año más juguetes de los que él había tenido en toda su vida y su padre le contestó: ¿Crees que si yo hubiera podido no te hubiera comprado juguetes?"

Boncó hizo estas declaraciones en una entrevista con CiberCuba a raíz de su personaje dramático en la película Plantados de Lilo Vilaplana, donde interpreta a Alfredo, un preso político, que cumplió 28 años de cárcel y que luego emigró a Estados Unidos, donde falleció.

Se llamaba Eusebio Peñalver Mazorra, fue capitán del Ejército Rebelde y "un Maceo, un héroe de la patria", como le define el actor.

En la entrevista de cerca de una hora concedida a CiberCuba, Boncó hizo un repaso a cómo preparó el personaje, pero también habló de sus éxitos y de sus sueños.

Cuando Cuba sea libre, le gustaría dar un concierto allí, en la Plaza Cívica, pero también le hace ilusión actuar en el Karl Marx o en la Cecilia. No está pensando en escenarios en dólares o en pesos cubanos porque cuando ese día llegue todos tendrán oportunidad de pagar con su dinero la entrada del espectáculo. Y para los que no tengan, el artista tiene en mente hacer también shows gratuitos.

