Eduardo Antonio abandona entrevista con Michelito Dando Chucho por insistencia con su "salida del clóset"

El cantante cubano Eduardo Antonio abandonó una entrevista con Michelito Dando Chucho, ante la insistencia de que explicara por qué había decidido "salir del clóset".

Luego de varios minutos de entrevista en el programa La hora con Michelito, el youtuber le hizo una pregunta personal "un poquitico polémica": "¿Por qué decidiste salir del clóset?"

"Es que yo nunca he estado en un clóset. Yo nunca he podido estar en un clóset. ¿Tú crees que un hombre como yo, con estos zapatos, va a estar estar dentro de un clóset? Y estos zapatos me los he puesto siempre", aclaró el cantante.

No obstante, Michelito insistió en el tema y le preguntó que por qué ahora es que había decidido salir del clóset: "Eduardo, por qué ahora esto? ¿Por qué salir ahora?".

"Te dije que nunca he estado dentro de un clóset", reiteró El Divo de Placetas, ya visiblemente incómodo.

"¿Sabes qué? Pregúntame cosas con sentido", dijo mientras se ponía sus gafas y se levantaba de la silla, para abandonar la entrevista.

Michelito se quedó sorprendido y aseguró no entender por qué Eduardo Antonio había decidido retirarse del programa.

A finales del año pasado, Eduardo Antonio hizo pública su relación con el cubano Roy García, con quien está feliz y tiene planes de matrimonio. Su publicación causó asombro en miles de internautas y muchos lo consideraron su salida del armario.

"¿Cuál es la admiración y el asombro si siempre me han juzgado y se han dado banquete con lo que yo he decidido en mi vida privada?", comentó a CiberCuba luego del revuelo que causaron sus fotos.

El cantante, a pesar de compartir su felicidad en redes, no se ha mostrado interesado en polemizar ni dar muchos más detalles sobre su vida privada: "Quiero intentar una vez más ser feliz en el amor, ahora quiero sea el definitivo, porque en verdad lo necesito", dijo a este medio.

En una entrevista con el presentador Carlos Otero en TN3, Eduardo Antonio dejó claro que no quiere etiquetas y que las fotos que publicó con Roy solo significan "que estoy amando a ese hombre". Además, dejó claro que nunca le había interesado hablar de esos temas porque no quería que las entrevistas se enfocaran en su intimidad y en su sexualidad, sino en su carrera como artista.

Eduardo Antonio y Roy están más felices que nunca, y el Divo de Placetas reveló que sus seguidores, que realmente lo quieren y respetan, están felices también por él. La pareja está celebrando su primer aniversario de amor.

