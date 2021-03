Transexual cubana pide a Israel Rojas que componga también una canción al desaparecido condón

Kiriam Gutiérrez Pérez, una cubana transexual y activista por los LGBTIQA+, ha pedido a Israel Rojas que luego de haber dedicado un tema musical a las vacunas contra el coronavirus le haga ahora una canción homenaje al condón, que está desaparecido en Cuba.

“Yo en nombre de muchas personas y con mucho respeto porque no pretendo ser totalitaria, les pido que hagan una canción también en homenaje al CONDÓN, ese *artefacto * tan necesario, tan útil, tan desaparecido desde hace algún, ya bastante tiempo”, escribió Kiriam en Facebook, en un texto que incluso encabezó como si fuera una carta dirigida a Israel y Joel, integrantes del dúo Buena Fe.

“¿Saben ustedes cuánto vale un CONDÓN en la calle? El precio oscila entre 50 y 80 CUP. Parece que también entró en la tarea REORDENAMIENTO ¿Se imaginan ustedes los índices de infección por VIH, ITS, embarazos no deseados y casi forzados que se avecinan?”, se preguntó la joven.

“Ustedes que son la voz de *las buenas causas*, la voz de la BUENA FE, que musicalmente son bandera de la REVOLUCIÓN, pues por favor tiren un buen coro, alguna reflexión, a ver si de más arriba llega este reclamo y también nos llega la PROTECCIÓN”, ironizó Gutiérrez Pérez.

“Yo por mi parte, he podido ofrecer algunos condones que me han donado, estoy en espera de otras donaciones, pero no es suficiente, nunca es suficiente, debemos cumplir con las medidas de protección, aislamiento, responsabilidad y disciplina”, reconoció Kiriam, que a continuación añadió que el pueblo cubano además de vacunarse contra el coronavirus también quiere tener sexo con la adecuada protección.

“Creo que tanto como tener acceso y derechos a una vacuna, también debemos tener derechos a cuidar nuestra salud sexual”, añadió.

“Piensen en eso, queridos CAMARADAS. De muy BUENA FE nuestro sistema de salud y muchas familias cubanas les estaremos agradecidos”, concluyó Kiriam Gutiérrez su petición.

En el catálogo musical del Gobierno cubano, que no deja de crecer en el último mes, la más reciente promesa es el estreno este mismo martes a las 7pm (hora local) de “la canción dedicada a los científicos cubanos que han inventado las vacunas cubanas" contra el coronavirus, según se encargó de divulgar el Ministerio de Cultura en Twitter.

El propio Israel Rojas ya publicó la letra de la canción en sus redes sociales, que luego fue reproducida por Cubadebate.

"En este frasco / Ruge un silencio plebeyo / Como de tropas mambisas / Prestas al toque a degüello/ En este bulbo / Humedad de amor bravío

Baraguá navega eterno/ Por lágrimas de Dos Ríos", se lee en la primera estrofa del tema, que va sobrado de referencias históricas.

El dúo cubano y el trovador Eduardo Sosa ya la cantaron este lunes en un acto en la isla vinculado con Soberana 02, el candidato vacunal más avanzado del que Cuba está haciendo gala en diferentes medios.

Cuba cuenta actualmente con cuatro candidatos vacunales registrados en la Organización Mundial de la Salud, de los cuales dos, Soberana 02 y Abdala, se encuentran en la tercera fase de ensayos clínicos.

La prolongada escasez de condones en Cuba, que motivó la petición especial de Kiriam Gutiérrez a Israel Rojas, ha dejado prácticas tan desesperadas como la reutilización de los preservativos o incluso que haya hombres que consideren la vasectomía como método anticonceptivo permanente.