Israel Rojas justifica festival de música en plena crisis en Cuba

Israel Rojas, líder del dúo Buena Fe, participó en la XXIII edición del Festival Piña Colada 2026, celebrado del dos al cinco de abril en Ciego de Ávila y Morón, y justificó su presencia en el evento con una frase que no tardó en generar polémica: la cultura también salva.

Las declaraciones las hizo tras su concierto en el Teatro Principal de Ciego de Ávila, descrito por los organizadores como un recinto "repleto de avileñas y avileños", en el marco de un festival que debió adaptar su formato a la crisis energética: sin iluminación masiva en la plaza Máximo Gómez ni grandes pantallas.

Entre otros temas, el artista habló sobre la opción cultural para las familias, destacó la presencia de artistas y alabó a los organizadores por el evento, mientras que también lanzó indirectas a quienes ven con malos ojos la realización del evento mientas Cuba está sumida en una grave crisis.

El contexto en que se celebró el evento es especialmente polémico. Apenas tres semanas antes, el 13 de marzo, Morón —una de las sedes del festival— fue escenario de protestas multitudinarias desencadenadas por un apagón continuo de más de 26 horas.

Los manifestantes tomaron la sede municipal del Partido Comunista de Cuba, quemaron mobiliario y corearon consignas como "¡Libertad!" y "Patria y Vida". Un joven resultó herido de bala durante la represión policial.

Cubalex documentó al menos 14 detenciones relacionadas con las protestas y cacerolazos en la región, entre ellas la del menor Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, arrestado el 16 de marzo junto a su padre.

La provincia de Ciego de Ávila se encontraba en condición de apagón máximo desde el 30 de marzo, con cortes de hasta 21 horas diarias, precisamente cuando el festival arrancó.

Mientras Rojas apelaba a la cultura como tabla de salvación, su compañero en Buena Fe, Arnaldo Rodríguez —diputado a la Asamblea Nacional por Morón desde 2023—, llamó "chusma" y "antisociales" a los manifestantes del 13 de marzo desde el mismo escenario del festival, y describió a Morón como una ciudad "culta, educada y patriótica".

Rojas, por su parte, publicó un video en Facebook elogiando los paneles solares instalados en techos de Morón como símbolo de "resiliencia", replicando el discurso oficial sobre 5,000 sistemas fotovoltaicos donados por China, sin mencionar la represión ni las detenciones ocurridas semanas antes.

No es la primera vez que el cantante toma partido por el oficialismo en momentos de tensión. Durante las protestas del 11 de julio de 2021, expresó apoyo a la "orden de combate" del gobernante Miguel Díaz-Canel. En mayo de 2023 negó públicamente la existencia de presos políticos en Cuba con la frase "Que yo conozca, no hay".

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba lo incluye en su lista de represores por su propaganda castrista y su pasado vinculado al Ministerio del Interior.

En marzo de este año, durante una gira por España, un activista cubano fue expulsado a la fuerza de uno de sus conciertos en Madrid por gritar consignas sobre la libertad de presos políticos.

Cubalex contabilizó 156 protestas nacionales hasta el 17 de marzo, calificada como la mayor ola de manifestaciones desde el 11J de 2021, un dato que contrasta con la imagen de normalidad cultural que el Festival Piña Colada intentó proyectar. El director del evento, Arnaldo Rodríguez, calificó su realización como "una heroicidad" dadas las circunstancias.