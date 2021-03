Marco Rubio envía carta a Secretario de Seguridad Nacional de EEUU para saber de cubanos detenidos por ICE

El senador cubanoamericano Marco Rubio envió una carta al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, con el objetivo de solicitar información sobre cubanos detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Como sabe, durante más de seis décadas, el régimen cubano ha sido hostil con las libertades básicas, los valores democráticos y los derechos humanos del pueblo cubano”, dice la carta.

“Como resultado, los ciudadanos cubanos continúan arriesgando sus vidas y buscan el sueño americano y la promesa de un mejor futuro en los Estados Unidos. Es por estas razones solicito respetuosamente su respuesta oportuna a mi misiva”, agrega.

Según explica Rubio en la misiva, los familiares de los detenidos han expresado su consternación por el tiempo en que permanecen en los centros de detención.

"Los estados siguen comprometidos con la aplicación de la ley federal de inmigración, que incluye ciudadanos actualmente en los Estados Unidos el proceso legal para el que pueden ser elegibles bajo el Ley de Ajuste Cubano. Por lo tanto, solicito respetuosamente información relacionada con ciudadanos cubanos detenidos por ICE a nivel nacional, incluido el número de ciudadanos cubanos detenidos por ICE, la duración de la detención, ubicación y motivos de la detención", sostiene.

Desde que el presidente Joe Biden anunciara la suspensión de las deportaciones de inmigrantes indocumentados por 100 días y cancelara el programa implementado por el gobierno estadounidense para devolver a inmigrantes a México a la espera de una audiencia de asilo, muchos cubanos en centros de detención han puesto en ello sus esperanzas.

En los últimos meses varias han sido las noticias de cubanos que han logrado salir de los centros de detención, como es el caso del médico cubano Miguel Hevia, quien estuvo detenido en un Centro de Detención de Louisiana, a quien ICE liberó el pasado mes de febrero.

“Siento que no me lo creo, porque hace un mes atrás pensaba que nunca iba a salir de ahí. Nos detuvieron como si fuéramos criminales, ahora mismo me pusieron un grillete que es como una supervisión que me va a hacer ICE para ver mi comportamiento, pero estoy super feliz y super contento de estar aquí”, dijo el médico.

Hace unos pocos días un matrimonio de cubanos en Estados Unidos pudo reencontrarse luego de que el hombre pasara dos años detenido por ICE.