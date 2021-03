Alexander Delgado en CiberCuba: "Soy ejemplo de que los sueños se cumplen"

“Soy un ejemplo de que los sueños se cumplen”, aseguró en exclusiva a CiberCuba Alexander Delgado, líder de la afamada agrupación cubana Gente de Zona, a propósito de la producción de su nuevo álbum.

Delgado reveló, además, detalles de sus inicios en la música, y de cómo la perseverancia y el compromiso terminan por rendir frutos en esta carrera.

“Yo soy un ejemplo de perseverancia y de que los sueños se cumplen. Siempre quise ser alguien conocido. Durante casi 8 o 9 años integré una de las agrupaciones más importantes de Cuba, pero nunca me imaginé que fuera a llegar tan lejos”, asegura Delgado, quien dice sentirse privilegiado por ello y agradece a todos los que han formado parte de su carrera.

Aunque a veces se sorprende de haber compartido escenario con las voces más importantes del mainstream en español, el intérprete de Muchacha reconoce que detrás de lo que proyecta hay años de esfuerzo.

“A veces estoy compartiendo con artistas de mucho nivel. A veces estoy con Marc Anthony, que es nuestro manager a escala internacional. Él era mi cantante preferido. Yo creo que no todos tienen la posibilidad en la vida de cantar con su cantante favorito, de ser su amigo, de ser su colega, eso me hace sentir privilegiado”, comenta Delgado.

“No solo con él, también con Enrique Iglesias, Pitbull, Jennifer López, todos los artistas con los que tengo relación. A veces me miro y digo, ¡wow!, ¿en qué momento llegué aquí? Y la respuesta es: el que persevera triunfa, y no hay camino fácil para el éxito”, sentencia el músico.

El cantante reveló a CiberCuba detalles de su próximo álbum y el origen del título. Según relata, sus inicios dentro de la música se desarrollaron en un entorno humilde de la barriada de Alamar. Hijo de una maestra, aunque su adolescencia fue austera siempre se preocupó por acercarse a espacios de crecimiento espiritual y cultural. De ahí que se hiciera asiduo participante de los festivales de rap de Alamar.

“Nací en Cayo Hueso. Soy pobre, de familia numerosa. Digo soy pobre porque aunque con el éxito cambia tu estilo de vida, siempre uno tiene los pies sobre la tierra y aquella humildad de cómo vivió cuando no tenía nada. Eso no cambia. Mi mamá me llevó a vivir a Alamar y ahí empecé a frecuentar los festivales de rap que se hacían allí”, describe.

“Lo mío era el baile. Organizaba actividades de baile en las escuelas, hasta que me animé con el rap, y se me ocurrió hacer un grupo. El primer dúo que hice se llamaba De menor a mayor, porque el otro cantante era alto y yo era bajito. Quisimos hacer un disco con la colaboración de todas las zonas de Alamar, el proyecto se llamaría Gente de Zona. Al final no se concretó y el nombre del álbum pasó a ser el del grupo”, explica el músico urbano.

Retomando su pasado, Alexander decidió invertir los títulos y tuvo la idea de llamar De menor a mayor su próximo álbum junto a Randy Malcom, el cual se estrenará oficialmente en un mes.

“Es un disco de gran madurez musical, de muchas colaboraciones, muchos artistas invitados. Puedo adelantar que contaré con las voces de India martínez, de Wisin y Yandel, Carlos Vives, entre otros. Serán 12 o 13 canciones, no más. Me gusta que los discos tengan esa cantidad de temas”.

