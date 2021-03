Las emotivas palabras de Rachel Cruz a su padre fallecido en el que sería su cumpleaños

La actriz cubana Rachel Cruz ha querido recordar a su padre fallecido en el que sería el día de su cumpleaños y para ello ha recurrido a las redes sociales para dedicarle unas hermosas palabras en las que le describe y cuenta algunas anécdotas que forman parte de su vida.

"¡Mi papá siempre vivió como quiso, esa es la verdad! Aunque la consecuencia repercutiera en todos, como el hecho de que hoy no esté: al final determinó siempre cómo y cuándo", comenzó la artista el extenso escrito que subió a su cuenta de Instagram junto a una fotografía en blanco y negro de su progenitor en el que aparece sentado en una mesa y portando una gorra que apenas deja ver su rostro.

Sobre el día en el que partió su padre, Rachel Cruz comentó que la familia le recordó entre llantos y carcajadas, pues él era siempre el alma de las celebraciones. Además, la joven rememoró con cariño una época de su infancia en la que él le llevaba golosinas a la escuela.



"La noche que se fue estuvimos cuatro horas en el portal de mi casa recordándolo. Reímos tanto como lloramos, porque siempre fue la carcajada de la fiesta ¡Eso sí!, la monería viene de él. Yo era la Tuta y me chiflaba cuando estaba llegando para que me asomara en el balcón. También me llevaba galleticas Rumba a la primaria en su moto naranja, nuestra moto naranja, esa que arrancaba con la pierna más flaca y fuerte del mundo: la suya", añadió.

Rachel Cruz comentó también que hace poco visitó un restaurante y vio a un señor que le recordó a su padre, algo que hizo que no pudiese disfrutar del todo su comida. "Detrás de mi estaba un hombre sentado como mi papá, mitad amanerado mitad rudo, con las piernas cruzadas, como en la foto. Yo no pude comer como quería", expresó.

Finalmente, la actriz aseguró que su padre era "un gato", pues varias fueron las veces que le dieron "por acabado". "Nadie sabe como aguantó tanto, como superó tanto, cuán fuerte fue", agregó.

Además, aseguró que si estuviese vivo, hoy en día estaría pendiente de su hija, nacida durante su matrimonio con la presentadora Kary Bernal. "En la imagen ve a mi hija y quizás eso hiciera hoy porque hoy es tu cumpleaños: pero mijo, te quisiste ir", concluyó.

A través de su cuenta de Instagram, varias han sido las ocasiones en las que Rachel Cruz ha recordado a su padre y le ha regalado más de un post en el que expresa el cariño y el vínculo especial que les unía.

Uno de los últimos tuvo lugar el pasado mes de noviembre, cuando la actriz compartió una imagen antigua en la que aparecía ella de pequeña aplaudiendo junto a su progenitor. Esa vez, la artista dijo: "La muerte sólo existe cuando te olvidan; y yo a ti nunca te olvidaré Papá".

