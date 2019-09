Publicado el Lunes, 9 Septiembre, 2019 - 20:31 (GMT-5)

La actriz cubana Rachel Cruz, que llegó a Estados Unidos hace siete años, acaba de convertirse en mamá con la llegada de su preciosa Alaia, fruto de su relación con la presentadora Cary Bernal, con la que contrajo matrimonio en octubre de 2018, luego de cinco años de relación.

Rachel y Cary acudieron a una clínica de fertilidad poco después de casarse, pues ya tenían claro que querían ser madres. "Cuando ya estudias y chequeas cómo funciona, no es tan complicado. Uno lo ve muy complicado desde fuera (...) Existen clínicas de fertilidad donde tú proyectas tu bebé y existen bancos de esperma que son como tiendas online. No hay un papá, existe un donante. Nosotras queríamos que fuera nuestro bebé", contó la actriz en el programa Esto no tiene nombre.

Al respecto de su relación con Cary, Rachel contó que para ella misma fue una gran sorpresa porque nunca se había sentido atraída por una mujer y, aunque no le supuso un problema, sí la hizo reflexionar mucho porque "no entendía qué estaba pasando".

"Como no era una preferencia anterior y no había tenido ningún tipo de ejemplo, me hizo cuestionarme quién soy, qué me gusta, qué está pasando", explicó la actriz, que decidió vivir lo que estaba sintiendo sin importarle qué podrían pensar los demás.

Asimismo, contó que para ella lo más importante era su familia y, aunque para ellos también fue sorprendente, no fue algo alarmante y le brindaron todo su apoyo. "Una vez que ellos supieron, realmente no he sufrido mi decisión. Es una sensación de libertad".

Ante la natural posibilidad de que un día su hija le pregunte por su papá, Rachel explicó que "hay una historia para ella, yo no voy a ocultarle nada a mi bebé, la historia es que hay dos mamás, que no hay papá y en algún momento le explicaré a ella cómo funciona. Existen familias de mamás solteras, familias de dos hombres. Yo creo que va a ser una niña muy afortunada, de tener dos mamás y creo que los núcleos familiares no tienen sexo, se crean y ella va a tener una familia".

Al final de su entrevista, Rachel envió un emotivo mensaje de amor y respeto: "Quiero aprovechar que estoy en vivo y pedirle a las personas que sean respetuosas, no conmigo, sino que sean respetuosas. Uno puede tener millones de criterios, de estilos de vida, pero lo más importante es respetar lo que los demás escojan, respetarlo porque tenemos una sola oportunidad, porque nos hace mejores y nos hace convivir en un ambiente más bonito, más limpio, más amable. Sean amables, no le hagan mla a las personas, no vale la pena, no beneficia en nada hablar mal de los demás".