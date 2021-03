Denuncian muerte de una cubana con coronavirus en centro de aislamiento por falta de ambulancia y oxígeno

El doctor Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, residente en Bayamo, Granma, denunció las negligencias cometidas en el caso de una paciente de Covid-19, que presuntamente falleció en un centro de aislamiento por falta de una ambulancia y de oxígeno.

En su página de Facebook el galeno, que cursa el tercer año de Urología en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes de esa ciudad, contó que la paciente Yamilian Tamayo Labrada, de 47 años de edad había llegado a Cuba el pasado 17 de marzo en un vuelo procedente de Rusia.

Dijo que "a su llegada se le realizó test rápido el cual fue positivo" y "sin tener en cuenta sus comorbilidades (antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus) y ya con síntomas, fue enviada para el centro de aislamiento del Dátil.

En otras publicaciones el joven ha denunciado que ese centro parece un campo de concentración del virus, que no cuenta con las condiciones higiénicas y que allí se violan todos los protocolos del Covid-19.

"Estuvo allí por 5 días, en el día de ayer le llega su PCR el cual da positivo al Covid, me imagino que los demás pacientes de allí le habrán repetido el PCR a todos, aunque les haya llegado negativo. Se llama a la ambulancia para su traslado a un centro hospitalario donde refieren que la ambulancia no tenía combustible y que estaban habilitando", detalló Figueredo Izaguirre, quien afirma que obtuvo la información del esposo de la víctima.

De acuerdo con lo referido por el cónyuge de Tamayo Labrada, ella "comenzó con un cuadro respiratorio aparatoso y no había ni oxígeno para colocarle".

"La ambulancia llega a las 2 p.m pero ya muy tarde. La paciente FALLECIÓ", expresó el doctor, quien luego de su regreso de Venezuela, como parte de las brigadas médicas cubanas en el exterior, tuvo que enfrentarse a la muerte de su abuelo, y luego de esta por falta de atención el joven se ha volcado a denunciar la situación de la salud pública en Cuba.

"Esta publicación la haré de esta forma por las negligencias cometidas, si mañana no la informan en el parte diario mi postura y mi publicación será de otra forma", alertó sobre la muerte de la Tamayo Labrada.

"Desde el asesinato de mi padre abuelo, donde no me han dado respuesta aún, he venido denunciando las decisiones arbitrarias de esta forma de aislamiento, donde más que aislar y cumplir los protocolos, están asesinando a los pacientes por la falta de recursos, la falta de higiene y la violación de los derechos humanos; por no reconocer que estamos en la miseria y el pueblo esta sufriendo las ineptitudes de ustedes, los que hoy nos dirigen, sin ser puestos en sus cargos por el pueblo", señaló.

"Si mañana esta paciente no sale en el parte de fallecidos de Granma, que tenía que salir hoy pero para darle el beneficio de la duda esperaré a mañana; para que mi postura sea otra y mi reclamo sea mayor, además de lo planteado, por esconder y ocultar cifras de contagiados y fallecidos", dijo en la red social.

En una reciente entrevista con CiberCuba, el doctor Figueredo Izaguirre ha reconocido que sus denuncias en las redes le han complicado la vida, pero no ve otra opción para que el país se encamine a un cambio inaplazable y mejore el sistema cubano de Salud.

El Ministerio de Salud Pública (Minsap) reportó 3 muertes por coronavirus en Cuba este jueves, pero no mencionó la de Tamayo Labrada.

Solo fueron informados los decesos de un ciudadano cubano de 79 años, residente en el municipio Habana del Este; el de una cubana de 60 años del municipio habanero de Guanabacoa, y el de un hombre de 69 años de Santiago de Cuba.

El Minsap también informó de 816 nuevos casos de la enfermedad esta jornada, con lo que el total de casos confirmados desde el inicio de la pandemia asciende a 69 802.

Según la institución, se mantienen ingresados en hospitales y centros de aislamiento cubanos 20 573 personas para vigilancia clínica epidemiológica y de ellos son casos activos 3 334.

Al menos 100 de los casos confirmados en las últimas 24 horas son de Granma, la provincia donde según el doctor cubano falleció Tamayo Labrada.

Usuarios de Facebook reaccionaron a la publicación de inmediato. Muchos afirmaron que conocían a la paciente, y otros demandaron el mejoramiento de las instalaciones para preservar la vida de los enfermos.

"Qué pena, yo la conocí por Dios!! Visitaba mucho la tienda. EPD"; "Cuantos más tienen que fallecer y sufrir por Dios, se me hace un nudo en el pecho por tanta falta de humanidad, tanto atropello al pueblo cubano"; "Cómo un centro de aislamiento no va a contar con oxígeno, si todos sabemos que la complicación del Covid es la insuficiencia respiratoria, qué garantía existen en esos sitios, ninguna", son algunos de los comentarios.