Alexander Delgado sobre el éxito: "Me impide ser la persona que siempre fui"

El cantante cubano de música urbana Alexander Delgado, director de la popular agrupación Gente de Zona, puede presumir a sus 41 años de ser uno de los artistas de la isla con más proyección internacional, así como de gozar de una fructífera carrera profesional que le ha llevado a compartir trabajo con grandes estrellas y pisar varios de los escenarios más importantes del mundo.

Sus colaboraciones, de la mano de su compañero de dúo Randy Malcom, con famosos rostros del entretenimiento como Jennifer Lopez, Marc Anthony, Pitbull, Mau y Ricky, Becky G o Enrique Iglesias, por tan solo mencionar algunos, avalan el triunfo de El Monarca y Gente de Zona dentro de la industria y el posicionamiento del grupo como toda una figura de referencia dentro del entorno de la música latina.

Pero, ¿cómo se ha tomado Alexander Delgado el éxito del que disfruta a día de hoy? ¿Cómo ha sabido llevarlo después de haber salido del humilde barrio habanero de Alamar y haber logrado conquistar a millones de personas con sus canciones?

Durante su reciente charla con CiberCuba, el intérprete de hits como Bailando, La Gozadera o el más reciente, Patria y Vida, habló de este tema con nuestra periodista cubana Tania Costa y contó cómo ha repercutido la fama en su vida personal.

"El éxito trae diferencias, trae problemas. No vayan a pesar que el éxito es risas siempre. A mí el éxito me choca demasiado a veces porque no puedo ser la persona que siempre fui", comentó primeramente El Monarca.

Para apoyar sus palabras, el artista urbano hizo alusión a dos de las tantas vivencias que ha tenido que experimentar en lugares diferentes tras convertirse en un personaje público.

"Por ejemplo, cuando visitaba Cuba yo iba a un lugar a comer pan con tortilla. Un día fui y me gritaron '¡oye tú Alexander, comiendo pan con tortilla', ¿por qué no puedo comerme un pan con tortilla?", expresó.

Seguidamente, agregó otro episodio que vivió durante uno de sus viajes: "Un día estaba en un aeropuerto y había una señora haciendo un directo, yo me estaba comiendo un perro caliente y esa señora estaba hablando con un familiar y le dice 'míralo, lo tengo aquí al lado y comiéndose un pan con perro caliente'. Yo tenía un hambre que me estaba muriendo y esa persona no respetó ese momento".

Pese a las consecuencias que le ha traído perder el anonimato, Alexander Delgado está más que agradecido y orgulloso de sus logros profesionales y de recibir el cariño directo de muchas personas que le apoyan.

Asimismo, sin perder su característica sonrisa, El Monarca confesó que siempre trata de buscar el "lo positivo" de las cosas y "la parte buena de la vida", pues para él es una fiesta que nunca hay que dejar de celebrar.

"Pero uno siempre saca lo positivo. Tú tienes que buscar la parte buena de la vida. Sonreír para mí es algo my importante. Casi siempre estoy contento, celebro todo lo bueno que me pasa. Hasta los malos momentos los celebro porque sé que no somos perfectos. Entonces trato de llevar la vida de la mejor manera y siempre súper contento", comentó.

A continuación, te dejamos con la entrevista íntegra de Alexander Delgado para CiberCuba:

