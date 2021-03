Activista cubano Omar Ortega denuncia expulsión del hospital donde trabajaba por un video publicado en Internet

El activista cubano por la democracia Omar Ortega Mendoza denunció que el director del hospital de Ciego de Ávila donde trabajaba, lo expulsó del centro por sus publicaciones en sus redes sociales.

Ortega Mendoza, de 32 años, ejercía hasta este sábado una profesión sumamente necesaria en Cuba en un momento de pandemia: era camillero auxiliar en la sala del cuerpo de guardia respiratorio del Hospital General Roberto Rodríguez, situado en el municipio Morón.

"En este momento les informo que el director del hospital ha tomado la decisión de separarme del centro por un video que publiqué en Facebook. Más noticias más adelante", detalló.

El activista no ha precisado qué post suyo motivó la decisión de echarlo a la calle por parte de las autoridades de la instalación sanitaria donde laboraba.

Él acostumbra a utilizar su cuenta en Internet para denunciar las arbitrariedades y la represión del gobierno contra todo aquel que se rebele contra el régimen.

"Cada día se nos van sumando más personas que saben que estamos en el lado correcto de la historia. Y el cambio viene pronto, así de esta forma, bien organizada, es como se hace", dijo en una transmisión el viernes.

La expulsión de Ortega Mendoza de su trabajo da continuidad a otras medidas arbitrarias tomadas con él, como cuando fue detenido en su propio centro laboral, por haber colgado un cartel con la frase Patria y Vida en una mata de mango que tiene en el patio de su casa.

Él mismo transmitió en directo la llegada de la patrulla a las puertas del hospital, y relató cómo el día anterior la policía había entrado por la fuerza en su vivienda para quitar el letrero.

Hace algo más de dos semanas rompió su pasaporte, como respuesta a las múltiples 'invitaciones' de la Seguridad del Estado a que abandone el país.

"Yo no me voy a ir del país, señores. Yo no me voy a ir. Los que se van a ir son ustedes", subrayó.

"Miren, con el dolor de mi alma, porque yo siempre he soñado con viajar a otro país, conocer el mundo, pero eso no va a pasar, no por el momento. Eso va a pasar el día que ustedes se marchen de este país", recalcó.