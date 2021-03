Entrevista a Tania Bruguera: "En Cuba estamos viviendo tensión política porque hay quien no quiere soltar el poder"

La artista cubana Tania Bruguera concedió hoy una entrevista a CiberCuba en la que describió la tensión política que se vive en el país debido a que "el Gobierno está tratando de destruir y la ciudadanía de construir".

"Estamos viviendo un momento de tensión política porque hay quien no quiere soltar el poder", añadió la también activista política, que asegura que no se acostumbra al acoso y persecución por parte de la Seguridad del Estado porque considera que eso es lo que quieren, que se sienta vigilada y actúe como policía de sí misma.

Es, en su opinión, una estrategia del gobierno para que "uno se sienta culpable de cosas que son naturales", como por ejemplo, el ego.

"El ego es necesario para plantarse ante cosas más grandes que uno. El ego es necesario para darse cuenta cuando lo están aplastando, cuando están abusando y eso les molesta (al gobierno)", dijo.

Esta situación de hostigamiento que sufre Tania Bruguera, más la escasez de materiales para dibujar, una vez que agotó todas las cartulinas que tenía en su casa, pintándolas por delante y por detrás, la han llevado a aparcar la creación artística y a centrarse en escribir. "Ellos te obligan a ser el único sujeto de tu creación", añadió.

Bruguera confiesa que ha recibido ofertas importantes para participar en exposiciones y proyectos internacionales, pero en ahora no hay nada que le atraiga más que estar en Cuba y ser testigo de la transformación que está viviendo el país.

"En este momento estoy comprometida con los procesos en Cuba. Hay veces que uno sabe que está en el momento y el lugar adecuados", recalcó.

"Hay un proceso ahora donde nosotros tenemos que combatir todas esas reacciones automáticas que tienen las personas que sienten que tienen poder, ya sean instituciones o seres naturales, en las cuales la respuesta que tienen ellos única o automática es agredir aún más", añadió.

La artista es consciente de que muchas personas en Cuba piensan como los activistas que están dando la cara en manifestaciones como el 27N, la huelga de UNPACU, La Cola de la Libertad, pintando Patria y Vida en billetes o en las fachadas de sus casas o cualquier otra de las muchas iniciativas que están convergiendo hoy en la Isla.

"Muchas personas piensan como nosotros pero tienen miedo a las repercusiones personales y profesionales que puede tener dar una opinión diferente a la opinión oficial". Y por eso, remarcó, es tan importante aprobar la ley contra la violencia política que ella promueve.

No importa que las cartas que ha escrito al ICRT o a Mariela Castro no reciban respuesta. Lo importante, en su opinión, es que sirven para demostrar y documentar que en Cuba hay una dictadura.

A la vez, también percibe pequeños gestos que denotan pérdida de miedo. "La velocidad de pérdida de miedo debe darle miedo al gobierno", advirtió.

La artista apuntó asimismo que en estos momentos existen tres corrientes políticas entre los artistas e intelectuales cubanos. Por una parte los apolíticos, que pretenden no ver las injusticias y con ello terminan apoyando al gobierno.

Por otro lado, destaca a quienes apoyan directamente las decisiones del gobierno aunque en este grupo distinguió a "personas valiosas" que aunque no se posicionan, cuando tienen delante a un dirigente del Partido Comunista se enfrentan a ellos de forma valiente, haciendo una "crítica muy bien articulada y muy clara".

En tercer lugar están los más frontales, "que están buscando los momentos en los cuales las injusticias se hacen visibles para crear un estado de conciencia en el púbico general, de las cosas que están pasando y cerrar una especie de alianza con otros grupos y con la gente del pueblo".

Sobre su iniciativa para promover una ley contra la violencia política, dijo que está trabajando en ello porque necesita 10 mil firmas de cubanos residentes en Cuba. Algo que le molesta y se pregunta por qué los emigrantes cubanos sólo valen para mandar dinero y hacer recargas y se les priva de sus derechos políticos.

Para sacar adelante esta ley, que ella considera imprescindible para frenar las detenciones arbitrarias de la Seguridad del Estado, está recabando historias que fundamenten que esa iniciativa es necesaria.

Doctorado de Díaz-Canel

A preguntas de CiberCuba, Tania Bruguera mostró preocupación por el momento escogido por el gobernante Miguel Díaz Canel para presentar su tesis de doctorado y se pregunta cómo es posible que haya hecho algo tan difícil, que ella ha pospuesto debido a esa dificultad, a la vez que dirige un país que atraviesa una feroz crisis económica.

Además, se pregunta si el país está en las condiciones en las que esta porque él ha descuidado sus funciones para dedicarse a un doctorado.

Lo importante en estos momentos, destaca Tania Bruguera, es confirmar que en Cuba están floreciendo la solidaridad, pero también la autocrítica de la ciudadanía que impulsa movimientos como el feminista, las políticas de género o de justicia laboral "que dejan atrás al Gobierno de Cuba".

Esto, unido a imágenes como la de Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, exhibiéndose al volante de un Mercedes, lo único que hace es "remarcar la distancia que hay entre el pueblo y el gobierno".

Ella no es capaz de aventurar si el cambio en Cuba está cerca porque cree que basta con que haga una predicción para que no se cumpla. En todo caso considera que es un proceso de una gotica tras otra y no se sabe cuál será la gotica definitiva que provoque el cambio final.

Tania Bruguera concluyó vaticinando su papel en una Cuba democrática, en la que se ve "haciendo arte en contra del gobierno".