Activistas solicitan otra vez ante la Asamblea Nacional la dimisión del ministro de Cultura Alpidio Alonso 

La sociedad civil cubana continúa promoviendo la dimisión del ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, por los actos de violencia que protagonizó junto a otros funcionarios y represores vestidos de civil contra los activistas que se congregaron frente al ministerio el pasado 27ENE.

Bajo la etiqueta #DimisiónYa, ciudadanos cubanos siguen presentando demandas ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y el Consejo de Ministros, exigiendo la dimisión del ministro y su renuncia a su escaño como diputado en el órgano legislativo.

“Si crees que el Ministro de Cultura Alpidio Alonso debe dimitir a su puesto en la Asamblea Nacional y en el Consejo de Ministros por los actos de violencia emprendidos hacia un grupo de ciudadanos pacíficos el pasado 27 de enero, puedes llevar la demanda personalmente a la ANPP. #Somos27N”, publicó la página de Facebook del colectivo 27N.

En las redes sociales del 27N se puede encontrar el texto de la petición de dimisión de Alonso, ya que está anclada desde el pasado 3 de febrero, pocos días después del “manotazo” de Alpidio Alonso para arrebatarle el teléfono celular a un periodista que lo estaba grabando en la concentración frente al ministerio de Cultura (MINCULT) del 27 de enero.

“Los firmantes… acudimos ante el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, para que impulse el proceso de revocación de la condición de diputado y de miembro del Consejo de Ministros del señor Alpidio Alonso Grau, actual Ministro de Cultura”, formula la petición de la sociedad civil.

Para ello, denuncia los hechos acaecidos el 27ENE: “el titular de Cultura y diputado a la ANPP Alpidio Alonso Grau, dirigió a un grupo de sus subordinados y atacó violentamente a un grupo de jóvenes que se encontraban frente a la sede del MINCULT en la ciudad de la Habana, para impedirles ejercitar el derecho a manifestación pacífica que la Constitución les reconoce en su artículo 56”.

“En su afán de impedir el ejercicio legítimo de los derechos de varios ciudadanos, algunos de ellos artistas a los que debería representar, el diputado Alpidio Alonso arrebató el celular a un joven que grababa su conducta. El inesperado y violento acto del ministro significó el inicio de sucesivas acciones violentas en contra de los manifestantes llevadas a cabo por otros funcionarios de Cultura que, mediando el uso de la fuerza, obligaron a los manifestantes a abordar un ómnibus en contra de su voluntad”, precisa el texto de la petición de dimisión.

Basado en estos y otros hechos reseñados en la petición, los firmantes consideran la conducta de Alonso “como contraria a la ética, la moral y el civismo que debe guiar a un representante de todos los ciudadanos cubanos”, motivos por los cuales, basándose en fundamentos de derecho vigentes en las leyes cubanas, solicitan la dimisión del ministro y la entrega de su acta de diputado de la ANPP.

Este viernes, los activistas Danielito Tri Tri y Royma Cañas (apodos en redes sociales) presentaron nuevas solicitudes de dimisión del ministro de Cultura Alpidio Alonso Grau ante la Asamblea Nacional. Otros muchos artistas y activistas han hecho pública su demanda de dimisión.

Por su parte, en una misiva dirigida a la historiadora del arte Carolina Barrero y a la curadora Solveig Font -primeras en entregar una petición de dimisión de Alonso-, la ANPP respondió que no procedía su admisión a trámite ya que los "supuestos firmantes" aparecen sin la referencia de los datos legales de quiénes lo suscriben, como omisiones de apellidos, falta de números de identificación permanente, y que además no se precisa si son o no residentes permanentes en el territorio nacional.

"Luego del análisis realizado le informamos que dicha petición no reúne los requisitos legales previstos en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, la Ley de Revocación y el propio texto constitucional, por tanto, no procede la solicitud y se archiva el asunto, sin otros trámites al respecto", dice la carta.

Los participantes del 27ENE lanzaron la convocatoria para todo aquel que quisiera pudiera firmarla, y en menos de tres días la petición había sido apoyada por más de quinientas firmas acompañadas del número de carnet de identidad; así mismo, las plataformas Change.org y Avaaz sumaron más de ocho mil.