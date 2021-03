Cubana de Trinidad pide ayuda para conseguir medicamentos

Una anciana cubana residente en Trinidad acudió a las redes sociales para pedir ayuda con medicamentos que necesita y que no se encuentran en este momento en las farmacias del país, donde existe un grave desabastecimiento de fármacos de todo tipo.

Mireya Jiménez Calzada, de 60 años, vive en condiciones precarias en la carretera de Casilda, kilómetro 2, en la llamada Media Legua.

En un video publicado en el muro de Facebook del grupo 'La Cola de la Libertad Oficial', compartido por el usuario Eduardo Ferrer González, la mujer denunció que en 2005 perdió su antigua vivienda -sin aclarar cómo fue-, y que aunque las autoridades le prometieron un apartamento, en 2008 le comunicaron que no le darían nada.

"Y así me fueron abandonando. ¿Y bueno, quién te abandona? Una dictadura. Me llamaron loca y me llaman aún loca, porque en Cuba estar loco es decir la verdad. Y la verdad le hace daño a cualquiera", precisó.

Mireya era marinera mercante en los años 80, época en la que denunció muchos problemas que existían en el Ministerio de Transporte. Debido a ello, "lo que hicieron fue silenciarme", recalcó.

Una vez que perdió su casa, lo único que le construyó el gobierno fue un rancho de yaguas con un cuarto hecho de pedazos de madera que se cayó en enero de 2019.

"Estoy enferma, tengo pancreatitis, una insuficiencia cardiaca, una insuficiencia hepática. Este pedazo que me hicieron fue para trancarme la lengua, porque esto no es una casa, me lo hicieron sin baño, sin cocina, sin nada", apuntó.

Según detalló el usuario de Facebook Eduardo Ferrer González, para tratar estos padecimientos la anciana necesita Pancreatina, Lipochol, Omega 6 y 9, Legalon y Vitamina E.

"Si alguien conoce en Cuba que las tenga y se las puede hacer llegar, por favor, pónganse de acuerdo con ella mediante este teléfono, es el de ella personalmente +5359272167. No tiene medicamentos y mucho menos dinero para comprarlos", señaló.

Actualmente Mireya no recibe subsidio ni ninguna otra ayuda económica del Estado. Se ha mantenido hasta ahora con pequeños trabajitos, pero ahora no los puede hacer porque está operada del seno izquierdo.

Tiene una hija que no puede ayudarla, pues tiene a su vez tres hijos, la mayor de los cuales, ahora con 19 años, padece una discapacidad.

"No sé cómo alguien podrá llamarle a esto, pero sí puedo decir que es una dictadura, y que los dictadores todos tienen que irse abajo. Es lo único que puedo decir", concluyó.