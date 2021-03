Científicos cubanos descartan caída de meteorito en región oriental de la isla

Científicos cubanos descartaron la hipótesis de la caída de un meteorito en la región oriental del archipiélago durante la noche del pasado 19 de marzo, luego de analizar diferentes elementos sobre el suceso.

Una nota del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), publicada el sábado, señala que la fuerte explosión sentida por la población de Holguín, acompañada de luces y bolas de fuego en el firmamento, fue resultado del encuentro de nuestro planeta con un pequeño grupo o enjambre de “meteoroides”, que se desintegraron a gran altura.

Según las conclusiones de los expertos, las explosiones escuchadas en el Oriente de Cuba se debieron a la detonación en la alta atmósfera y al ruido producido por la descompresión de la onda expansiva provocada por la destrucción del enjambre que fue capturado por la gravedad del planeta, entre la noche del 19 y del día 20 de marzo.

El incidente dio origen a otras explosiones similares que se registraron en varias localidades del mundo. Ante la evidencia reunida, el Instituto de Geofísica y Astronomía (IGA), reiteró que los elementos analizados hasta este momento descartan la hipótesis de la caída a tierra de un meteorito en la noche del viernes 19 de marzo en el Oriente cubano.

Los expertos apuntan que los ruidos explosivos en la alta atmósfera no siempre están relacionados con la caída de meteoritos, “sino con la explosión a gran altura de otros objetos meteóricos, como meteoroides, pequeños cometas, e incluso con basura o desechos de viejas naves y satélites artificiales de la Tierra, gran parte de los cuales orbitan nuestro planeta de manera permanente”.

Para llegar a conclusiones, el grupo de expertos analizó elementos como la magnitud e intensidad del destello o flash de la explosión captada en las imágenes del satélite GOES – 16 en la costa norte de la provincia de Holguín.

De igual modo, tuvo en cuenta la información reunida a partir de las descripciones de numerosos testigos oculares o presenciales; la trayectoria de sureste a noroeste de un bólido, cuya entrada al territorio cubano tuvo lugar por un punto de la costa sur de la provincia de Guantánamo y la posible relación de este hecho, con otros sucesos similares reportados al mediodía del sábado 20 en varias regiones y localidades del planeta.

Asimismo, consideró otros elementos astronómicos claves, relacionados con las órbitas de pequeños asteroides cercanos a la Tierra.

Una semana antes, especialistas e investigadores cubanos aseguraban que no existían evidencias materiales de que el evento ocurrido en la noche del 19 de marzo, se tratara de la caída de un meteorito, una hipótesis que se esparció rápidamente.

“En tanto no se obtengan evidencias materiales tangibles de un 'objeto natural de origen cósmico' caído a tierra en la zona, no es posible afirmar de manera categórica, que sea un meteorito, pudiendo tratarse en cambio de un objeto mucho menor que por 'sublimación progresiva' se desintegró completamente en la alta atmósfera (en cuyo caso hablamos de un meteoro y no de un meteorito como tal)”, explicaba una nota informativa publicada previamente.