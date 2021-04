Mercy Olivera deja de estar regulada y podrá viajar a EE.UU. a recibir atención médica

La joven cubana Mercy Olivera dejó de estar regulada por el gobierno y podrá finalmente tramitar una visa humanitaria para viajar a Estados Unidos a recibir atención médica.

La propia Mercy contó que el lunes acudió con su abuela a Bauta para saber si seguía regulada: "Para sorpresa nuestra ya no, luego de mucha presión internacional por la gravedad de mi salud, que en este momento está presentando cuadros neurológicos desconocidos".

Al preguntar cuánto tardaba el proceso de entrega de su pasaporte, le dijeron que 40 días, a lo que ella respondió que no podía esperar tanto porque su vida corría peligro, entonces "el oficial llamó al alto mando y le dicen que mi caso de 10 a 15 días".

La joven decidió trasladar su caso a la oficina de 17 y K en La Habana, donde está recibiendo el apoyo del rapero y activista Maykel "Osorbo" Castillo.

"Mi hermano siempre apoyando, dándome ánimo y preocupado. Que buen músico, que corazón y ser súper humano, todo el tiempo cuidándome, son cosas que tengo que agradecer", escribió Mercy en Facebook.

"Gracias Dios por poner en mi vida personas tan maravillosas como Maykel Osorbo, El Funky, Anamely Ramos, Esteban Rodríguez, Abu Duyanah, Indira Gitana, hay un sinfín más de buenos hermanos que me quieren y hacen por mí, pero en este momento destaco estos nombres porque todos tienen en común un movimiento que ha hecho historia, hay un antes del MSI y un después", resaltó.

Mercy también contó que tanto Maykel como ella fueron multados cuando regresaban de realizar el trámite el lunes, pero no le importó porque "Mi corazón está latiendo fuerte y tengo deseos cada vez más de vivir".

Este martes, le tomaron las huellas y la foto para entregarle el pasaporte, que podrá recoger el 12 de abril.

La pasada semana, Mercy se declaró en huelga de hambre hasta que le entregaran su pasaporte, como único recurso para protestar por la prohibición de salida del país que le impuso el gobierno cubano.

Su abuela de 82 años, Carmen Luisa Rubio, exigió al gobierno una explicación de por qué la tenían regulada, más aún cuando su salida se trataba de una cuestión humanitaria.

"Esto es abusivo, qué me digan cuál es el motivo. el tiempo se acorta. La quieren matar, la están dejando morir", dijo Rubio.

"Yo no quiero sobrevivir, quiero vivir y no hay una razón lógica para que yo no pueda tener mi pasaporte. Lo he estado reclamando hace meses y no hay justificación. No hay una causa, que no sea hacer daño", puntualizó Mercy en ese entonces.

Mercedes "Mercy" Olivera Núñez, de 35 años, padece una enfermedad degenerativa que la mantiene conectada a una máquina de oxígeno. La joven, residente en Bauta, en la provincia Artemisa, ha solicitado el pasaporte en varias ocasiones, pero este le ha sido negado por las autoridades sin una explicación.

Olivera padece de atrofia muscular espinal (AME) tipo dos, enfisema pulmonar, asma bronquial e hipertensión arterial. Vive en una casa en precarias condiciones y su situación médica es cada vez más compleja debido a la escasez de medicamentos en Cuba.