The Miami Herald destapa una red de empresas internacionales que Cuba ha usado para evadir el embargo

Una investigación del diario The Miami Herald reveló este jueves detalles sobre una red de empresas-fantasma que el gobierno cubano ha usado en las últimas décadas para evadir el embargo comercial de Estados Unidos.

En el centro de la trama, figura una empresa creada en Liechtenstein, que habría servido como el centro de operaciones de envío global para el Gobierno cubano durante los últimos 37 años

La empresa, Acemex Management Company Limited, creada en 1984, ha permitido al gobierno cubano comprar, vender y fletear los barcos que transportan suministro de construcción para el sector turístico, así como químicos y combustibles. También ha servido para cubrir a otras empresas vinculadas a Cuba.

Al frente del entramado logístico, creado por Francisco Soberón, están hoy Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja y su hermano menor, Luis Alberto, todopoderoso general de Brigada y presidente de GAESA, el conglomerado de empresas militares que domina los sectores más importantes de la economía cubana.

“Toda administración debe utilizar todas las herramientas disponibles para responsabilizar a las entidades e individuos vinculados a regímenes despóticos en nuestra región, así como a aquellos que les permitan enriquecerse ilegalmente a través de esquemas elaborados y empresas fantasma”, dijo al Herald el senador norteamericano Marco Rubio.

“Es hora de que nuestros aliados europeos se den cuenta de que la dictadura cubana y sus compinches se están enriqueciendo en sus costas a expensas del pueblo trabajador de Cuba que ha soportado décadas de opresión”, agregó.

Según la investigación, Cuba depende de empresas genéricas en varios Estados europeos como Liechtenstein o Luxemburgo, que han sido acusados de convertirse en paraísos fiscales.

Anteriormente, el Herald ya había relacionado a los López-Callejas con varias empresas opacas registradas en Luxemburgo.

La Cámara de Comercio de Cuba incluyó en 2019 a Acemex como una “empresa extranjera de Liechtenstein que administra negocios marítimos y financieros”. Pero en realidad la empresa no es extranjera, sino que está controlada por Guillermo López-Calleja, además de administrar compañías que tienen sanciones de Estados Unidos que compran y venden barcos bajo bandera de otros países.

Acemex factura en dólares y le paga al personal cubano en pesos, lo cual le permite al Gobierno obtener ganancias operacionales, de acuerdo al reporte.

La investigación revela como Acemex no tiene presidente o propietario y el actor clave nombrado anteriormente (Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja) aparece como presidente de Marsea Holdings y miembro gerente de Finsale Company Ltd., Gilmar Project Finance y NorthSouth Maritime Co. Ltd.

A esas empresas se le une Andrés Ernesto Muñoz Campos, que aparece junto con Guillermo, en documentos en Luxemburgo, Londres y Caroil Transport Marine Ltd., registrada en Chipre y la cual está incluida en la lista negra de Estados Unidos desde 2019 por violar las sanciones contra Venezuela.

El periódico también reveló documentos que indican que Acemex se incorporó en 2007 en Hong Kong y Guillermo figura como director. Según una fuente marítima la incorporación corresponde con la decisión de Cuba de trasladar sus exportaciones mineras de níquel a China, teniendo en cuenta que hasta ese momento el níquel cubano se exportaba a Canadá y los Países Bajos.

La investigación revela que Guillermo dirige dos empresas sancionadas (Anglo-Caribbean Shipping Company Limited y Caroil Transport Marine Ltd), pero ni Acemex ni él han sido multados por el Departamento del Tesoro norteamericano.

Otra empresa que está en a la lista negra de Estados Unidos desde 1986 es Nordstrand Maritime & Trading, también vinculada a Acemex.

El periódico aseguró que le preguntó al Departamento del Tesoro sobre estos asuntos, pero no ha recibido ninguna respuesta hasta el momento.

Asimismo, una fuente le dijo al medio: “Una de las cosas que hizo Acemex fue convencer a los bancos de que le prestaran dinero para comprar barcos. Para eso tuvieron que decirles a los bancos que no eran cubanos […]. No se puede hacer eso con una empresa registrada con una dirección en La Habana Vieja”.

La misma fuente aseguró que el Gobierno de Cuba tiene supervisión de entidades offshore, y sobre las empresas de Acemex aseguró: “Es un secreto a voces que todas estas empresas pertenecen al Ministerio de Transporte”.

Otra fuente que tiene conocimiento en las operaciones de Acemex le aseguró al medio que los ingresos de la empresa, antes de que llegara Guillermo, se guardaban en Grecia. Sin embargo, los estados financieros en 2006 obtenidos por McClatchy y el Herald, no mencionan a Londres ni Grecia.

Sin embargo, esta modalidad lleva varios años, ya que, según lo revelado por el medio, los Panamá Papers muestran que a comienzo de 1990 el Ministerio de Comercio Exterior de Cuba a través de Panamericana SA creo otras empresas en Panamá, las Bahamas y las Islas Vírgenes Británicas.

El Departamento de Estados trató de erradicar los bufetes de abogados que sirvieron como intermediarios para Cuba en 1970.

Según la investigación, Francisco Soberón sería otro actor clave, ya que sería el arquitecto de la red Acemex, pues representó a varias empresas de transporte en varios países y, además, se convirtió en gobernador del Banco Central de Cuba de 1995 a 2009.

Por su parte, un cable secreto enviado en mayo de 2007 por la sección de intereses de Estados Unidos identificó a Soberón como el dirigente de Acemex durante 12 años. “Soberón era un protegido de Raúl Castro, y su apoyo a las reformas económicas moderadas en los años 90 lo colocó en el ‘campo reformista’ de los funcionarios del GOC [Gobierno de Cuba]”, señaló el cable.

El conglomerado industrial militar GAESA esta dirigido por Luis Alberto, el hermano menor de Guillermo, ha absorbido en las últimas décadas varias empresas estatales. Funciona bajo el mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Su entramado corporativo controla más de 50 empresas en los principales sectores económicos del país, desde el turismo, las cadenas de tiendas en divisas y los servicios bancarios, hasta las operaciones con tarjetas magnéticas y las entregas de remesas desde el exterior.

La administración de Donald Trump incluyó a GAESA en la lista de entidades cubanas restringidas (CRL) del Departamento de Estado desde noviembre de 2017, junto a la corporación CIMEX, el Grupo de Turismo Gaviota y la Unión de Industria Militar (UIM).

En septiembre del 2020, el gobierno de Estados Unidos también sancionó directamente a Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, ex yerno de Raúl Castro y presidente ejecutivo de GAESA, como parte de la política de reforzamiento cerco financiero contra entidades y figuras de la élite gubernamental del régimen cubano.

López-Calleja, de 60 años, fue incluido en la lista de personas bloqueadas por el Departamento del Tesoro (SDN), lo que implica la congelación de sus bienes bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de visados para viajar a Estados Unidos.