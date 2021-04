Trabajadores de hospital pediátrico en Cuba se someten a larga cola para comprar alimentos y frazada de piso

Los trabajadores del Hospital Pediátrico de Holguín tuvieron que sufrir una extensa cola el sábado para poder adquirir algunos alimentos y una frazada para limpiar pisos, cuando el desabastecimiento golpea cada vez más al pueblo cubano en medio de la crisis agravada por la pandemia del coronavirus.

Imágenes del momento fueron publicadas en el grupo de Facebook llamado “Profesionales cubanos de la salud por una Cuba de Patria y Vida”, que se define como un movimiento de profesionales cubanos de la Salud “por una Cuba sin Dictadura”.

Captura de publicación en Facebook.

“(…) Cirujanos reconocidos y especialistas distinguidos de la pediatría, lucharon a brazo partido para lograr llevar a sus casas dos paquetes de pollo, dos paquetes de salchicha, un pomo de aceite y una frazada de piso”, describe la publicación.

“Así viven los médicos cubanos, un día entero en una cola interminable y sálvese quien pueda y muchos se quedaron sin nada, sin embargo, la dirección del hospital, junto al administrador, tuvieron sus productos garantizados, según informes, encontraron productos escondidos, evento que, como siempre, no llegó a ninguna parte”, denuncia.

“(…) Este Hospital no solo tiene descontentos a centenares de médicos, muchas salas se están cayendo a pedazos, la comida para los niños tiene una pésima elaboración, esto vas más allá de la despreocupación, es un hospital más, desabastecido de recursos indispensables y que termina ocasionando problemas como los mencionados”, concluye.

En diálogo con CiberCuba, el autor de la publicación informó que las fotos habían sido tomadas por una trabajadora del mismo centro hospitalario holguinero. “Lo viví en carne propia. Lo triste es que para ellos no quedará otra opcion ya que sus horarios no les permitirán acceder a los productos en las otras tiendas debido a las grandes colas”, comentó el médico Alexander Pupo Casas.

“Al menos no hubo carteristas, desmayados ni policías sin poder organizar nada de tanta desesperación, todo esto sí pasó en el Policlínico donde trabajo y mi módulo lo pude comprar a las 4 am, desde las 10 pm haciendo la cola, así que nada de eso me sorprende”, escribió otro usuario.

Ante la lamentable situación de escasez, las autoridades cubanas han vendido módulos similares con una porción de alimentos a los trabajadores de la salud, quienes representan la primera línea de enfrentamiento al coronavirus en la isla.

A finales de 2020, este medio publicó un reporte sobre una situación semejante a la descrita con anterioridad, ocurrida en la provincia de Santiago de Cuba, donde médicos y enfermeros tuvieron que hacer una cola hasta el horario de la noche para poder comprar solo un paquete de pollo y una botella de aceite.

A todas estas, los trabajadores del sector deben laborar en una situación bastante compleja. En febrero, una doctora denunció que la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Calixto García en La Habana, estaba atendiendo a los pacientes sin agua, ni guantes, ni ropa de protección, a pesar de la compleja situación sanitaria por COVID-19.

Por todo el país, las aglomeraciones se repiten. Multitudes de personas que esperan desesperadamente tener la suerte de adquirir algún alimento, una realidad que el gobierno nunca citó como un agravante para los contagios.

En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud Pública reportó una cifra récord de 1 162 nuevos casos de coronavirus, además de cinco muertes adicionales por la enfermedad. El acumulado de pacientes positivos se elevó hasta 79 544 personas infectadas, mientras que los fallecimientos ascendieron a 436 desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.