Roberto San Martín: Hoy hace 16 años que salí de Cuba sabiendo que no iba a regresar nunca

El actor cubano Roberto San Martín, radicado actualmente en España, aseguró este domingo en redes sociales que hoy cumplía 16 años de haber abandonado la isla y que, durante todo ese tiempo, nunca había regresado a ella, lo cual le provocaba diversos sentimientos.

A través de una emotiva publicación, San Martín expresó que se fue de la isla “sabiendo que no iba a regresar”. “Hoy hace 16 años que soy una especie de zombie que va por el mundo buscando los trozos que le faltan”, escribió.

“A veces he tenido que crearlos, otras recordarlos y otras veces los he visto en otros que como yo también buscan lo que ya no se les permite tener. Hoy hace 16 años que no veo el muro del malecón, ni juego al taco, ni me río con más de media risa”, dijo.

“La culpa no es de nadie o es de todos o es mía nada más. Ya no lo sé. Solo sé que hoy hace 16 años que salí de Cuba sabiendo que no iba a regresar nunca y nunca he regresado”, concluyó San Martín, hijo de la consagrada actriz cubana Susana Pérez y del escritor y director televisivo Roberto A. San Martín.

En abril de 2020, el actor celebró los 15 años de haber llegado a España, agradeciendo a ese país por haberlo acogido, después de haber mostrado su talento en la isla con varios papeles en teatro, cine y televisión cubanos.

Ese mismo año, denunció un supuesto intento de la Seguridad del Estado en Cuba de vincularlo con el financiamiento al presunto grupo opositor Clandestinos, que vandalizó varios bustos de José Martí y vallas con imágenes del fallecido dictador Fidel Castro en La Habana.

Habitualmente, el actor hace trasmisiones directas en redes sociales donde demuestra su rechazo al gobierno cubano. En una publicación en septiembre del año pasado, San Martín señaló que su postura contra el régimen de La Habana no tenía ninguna relación con reconocer sus orígenes ni le restaba a su cubanidad.

“Porque nunca he dejado de necesitar el sonido del mar. Porque siempre añoro el batido de mamey, porque nací en el Cerro y sé que tengo la llave, aunque no sé qué puerta abrir. Porque nací en Cuba. Soy y seré siempre cubano”, escribió entonces el actor.