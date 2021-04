Reabre en MLC la céntrica tienda La Isla de Cuba, en La Habana

La céntrica tienda la Isla de Cuba, en La Habana, reabrió el sábado 3 de abril destinada a la venta en Moneda Libremente Convertible (MLC), según confirmó a CiberCuba la Cadena de Tiendas Caribe.

Ubicada en la calle Monte n. 55, en pleno Parque de la Fraternidad, numerosos cubanos en redes sociales han reaccionado con estupor a la noticia.

No pocos se preguntan cuál será “la próxima víctima”, en referencia a la creciente cifra de tiendas reconvertidas de CUP a MLC en los últimos meses, no solo en La Habana sino en todas las provincias del país.

Con frases como “esto es demasiado”, “¿qué será de nosotros?”, “¿hasta cuándo?” o “¿yo me pregunto cuál va a ser la que no será en MLC?”, reaccionaron decenas de cubanos en el grupo de Facebook “Todo en MLC” cuando la información no pasaba todavía de ser un rumor.

Ahora, que ya es una realidad, los cubanos comienzan a compartir fotografías sobre lo que hay o no en la tienda.

Fuente: Captura de Facebook/Todo en MLC

“En la mesa redonda dijeron que eran 72 en MLC pero al parecer le faltaron algunos ceros”, bromeó un internauta; a lo que otro respondió que en realidad querían decir “72 por municipio”.

Fuente: Captura de Facebook/Todo en MLC

La reapertura de la Isla de Cuba tiene lugar a poco menos de un mes de La Época, que reabrió el 8 de marzo con grandes colas y gran polémica, que incluyó incluso despliegue policial.

Más allá del rechazo popular, la realidad es que el gobierno cubano sigue inaugurando tiendas en Moneda libre Convertible (MLC) a lo largo de todo el país, en las cuales solo pueden comprar los cubanos que reciben dólares del exterior, y que permanecen más surtidas que los establecimientos en otras monedas.

solo 72 establecimientos en MLC con el objetivo de recaudar divisas ante la crisis que atravesaba la economía, agravada por el contexto de la pandemia de coronavirus. Inicialmente las autoridades dijeron que se vendería una determinada cantidad de mercancía en MLC para obtener divisas, pero aclaró que se mantendrían abiertas las tiendas en CUC -ahora extinguido- y CUP. En julio de 2020, el gobierno de la Isla anunció la apertura decon el objetivo de recaudar divisas ante la crisis que atravesaba la economía, agravada por el contexto de la pandemia de coronavirus. Inicialmente las autoridades dijeron que se vendería una determinada cantidad de mercancía en MLC para obtener divisas, pero aclaró que se mantendrían abiertas las tiendas en CUC -ahora extinguido- y CUP.

las tiendas en dólares eran una medida provisional. Incluso el viceprimer ministro y titular del Ministerio de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, aseguró que

"Es una medida transitoria, que se ajusta al contexto actual y es necesaria pero no deseable, que está cumpliendo un objetivo ajustado al momento que está viviendo el país", sostuvo en un Mesa Redonda en octubre de 2020, afirmación que queda en evidencia ante el imparable listado de establecimientos que reabren en MLC.

En redes sociales muchos cubanos exigen el cierre de las tiendas en dólares, y recuerdan al gobierno una y otra vez que no cobran en esa moneda. Incluso los huelguistas del Movimiento San Isidro, entre sus demandas, exigían el cierre de las tiendas en MLC.

No obstante, a pesar de acumularse quejas de todo tipo, las tiendas no solo permanecen sino que además dan indicios de llegar a convertirse casi en la única opción de compra en la isla.

"¡Qué triste todo, yo puedo porque recibo desde afuera pero pienso en el resto de mi familia, tías, abuela, amistades con niños que nunca más van a ver una confitura. Es una gran falta de respeto al país y a los trabajadores que dependen de un salario y no tienen quien les mande nada!", sentenció una comentarista en Facebook ante la reapertura de la Isla de Cuba.

Sin haber sido todavía olvidado el episodio de las confituras en una vidriera de una tienda MLC por la que lloraban los niños guantanameros, recientemente, un cubano reaccionó indignado ante la venta en una ferretería en dólares en Ciego de Ávila de productos de Cepil, una empresa cubana que comercializa sus productos en dólares lo que ha parecido el colmo a muchos residentes en la isla.

No es esta, sin embargo, la única empresa cubana que comercializa sus productos en MLC. En Villa Clara la Industria la Nacional Productora de Utensilios Domésticos (INPUD) vende cocina de horno eléctrica y a gas en tiendas en MLC.

Ya se vende en MLC todo tipo de artículos desde fertilizantes para agricultores hasta piezas de autos para taxistas estatales, neumáticos para tractores, electrodos, botas de goma, fertilizantes, machetes y envases plásticos para campesinos en Guantánamo y un largo etc.