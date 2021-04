Luis Manuel Otero en Las Mañanas: "La dictadura está arrinconada en un esquina"

El artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI), consideró que en estos momentos la dictadura cubana está acorralada en una esquina.

“Nosotros con pocos recursos estamos conectando con la ciudadanía”, afirmó el activista durante su participación en el programa de Las Mañanas de CiberCuba, en el que llamó a los cubanos a imaginar el cambio y la Cuba del futuro.

“Si nosotros no imaginamos ese cambio, si no sabemos cuáles son nuestros derechos, vamos a seguir en el mismo ciclo de gritar abajo la dictadura y recibir palos, una y otra vez”, señaló Otero Alcántara. “Si no lo imaginas en la cabeza, en el cuerpo es mentira”, añadió.

Preocupado por las ideas de quienes piensan que a la dictadura cubana lo que hay que hacer es ‘tumbarla’, Luis Manuel se preguntó qué se entendía por ‘tumbar la dictadura’. “No; uno puede tumbar un mango o una guayaba, pero quiero que me expliquen cómo se tumba esta dictadura”.

“No, tenemos que empezar a pensar cómo queremos ese país que viene en el futuro. Nosotros estamos construyendo una nación, nuestro país, nuestra democracia y la dictadura está arrinconada en una esquina sin saber solucionar el problema de los alimentos de la gente, de los chocolates de los niños, o el problema de las medicinas en Cuba”, reflexionó el artista subrayando la complejidad de los procesos de cambio social como el que desean impulsar.

“Es el momento de escuchar al otro”, dijo Otero Alcántara refiriéndose a ese proceso de diálogo entre los integrantes de esa sociedad civil que quiere democracia en Cuba. “Nosotros tenemos nuestras maneras, pero debe haber más por ahí. Por eso yo escucho, pido que nos escuchemos”.

Por otra parte, Otero evaluó que el régimen cubano cuenta con cada vez menos apoyos de la comunidad internacional, lo cual agudiza los problemas del país. “Ellos [los dirigentes] están arrinconados sin saber qué hacer y no van a ir al planeta marte a buscare petróleo. Porque ya Venezuela no tiene más petróleo para darles”.

“He preguntado a economistas y estadistas quiénes creen que pueda ayudar al régimen. ¿Biden? Eso es un absurdo total. Insisto, la dictadura está acorralada en una esquina”, aseguró.

“Entonces, como están arrinconados, nosotros tenemos que tomar el poder, tenemos que conquistar la mente de los cubanos diciéndoles cuáles son los planes que tenemos los actores del cambio, cuál es nuestro poder de transformación”, indicó el artista.

“¿Cómo es esa Cuba que propones, en tres líneas generales?”, le preguntó la periodista de CiberCuba, Tania Costa

“Mi propuesta viene del mundo de la cultura, yo soy un gestor cultural, un activista por los derechos culturales”, contestó Luis Manuel. “Mi propuesta es una Cuba inclusiva, que pueda cantar, bailar. Por cierto, vamos a hacer una obra con eso”, añadió el artista avanzando una idea que le ronda para próximos proyectos.

“Una Cuba donde la Aldea o Willy Chirino puedan cantar en la plaza cívica, donde se le pueda hacer un monumento a Celia Cruz. Pero también una Cuba en la que Buena Fe tenga su peña. Incluso que “candil de nieve” [el trovador oficialista Raúl Torres] pueda cantar en el Karl Marx.

“Una Cuba para todos y con todos, con libertades económicas y de todo tipo, con estructuras institucionales, democracia y demás. Yo no soy político, soy artista, yo lanzo propuestas, pero entre todos se construirá esa Cuba que queremos”, concluyó el artista.

En ese sentido, el lídel del MSI explicó el sentido de sus palabras cuando dijo que "nosotros no queremos tumbar la dictadura, nosotros queremos construir la democracia en Cuba"; una frase que generó mucha polémica.

"Cuando tengamos una estructura democrática en nuestra cabeza la dictadura desaparece, la dictadura muchas veces está en nuestra cabeza, el miedo existe dentro de nuestras cabezas". Por eso, recalcó, es importante que "la ciudadanía aprenda que sus derechos son incuestionables y que salgan a la calle, no por el pollo y el aceite, sino por nuestros derechos".