Luis Manuel Otero pide a José Daniel Ferrer que deponga la huelga de hambre: "Si le pasa algo, yo estoy puesto"

El artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara dijo en el programa Las Mañanas de CiberCuba que deseaba que José Daniel Ferrer depusiera la huelga de hambre que mantiene desde hace 19 días en protesta porque la policía política no le permite a la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) realizar su trabajo humanitario.

"Para mí es muy difícil decirle a José Daniel Ferrer qué hacer y qué no hacer. Primero que todo José Daniel es para mí una luz, es uno de mis referentes más importantes indiscutiblemente", expresó.

El artista reveló que durante su experiencia en huelga de hambre y sed en San Isidro, descubrió que "la vida en una dictadura hay que celebrarla, poder vivir, poder estar conectado".

Si bien admitió que él "conoce la impotencia de la que viene esa huelga", hoy le pediría a Ferrer que deponga porque se ha demostrado que "somos importantes, que nuestras vidas valen, que la gente nos están siguiendo".

Otero Alcántara deseó que José Daniel Ferrer pueda ver el gran apoyo a UNPACU porque "eso fue lo que me trajo a mí de la muerte": "A mí quien me salvó fue la gente, cuando yo vi todas las muestras de solidaridad, me salvaron".

A pesar de que preferiría que Ferrer cese la huelga de hambre y se fortalezca, si decide no hacerlo "ya yo sigo a José Daniel Ferrer, y si a él le pasa algo, yo estoy puesto".

El artista mostró unos girasoles que tiene puestos en su casa por Ferrer y el resto de los huelguistas de la UNPACU: "Llevan ahí cinco días y están frescos, con tremenda vitalidad y hermosura, y eso significa que sí vamos a salir adelante. Yo tengo tremenda fe en que a Ferrer no le va a pasar nada".

Alcántara confesó que cuando lo detienen y pasa la noche en un calabozo, siempre piensa que "a él [Ferrer] con mi edad le echaron 20 años de prisión cuando la Primavera Negra".

El líder del Movimiento San Isidro dijo que era importante que "la ciudadanía aprenda que sus derechos son incuestionables y que salgan a la calle, no por el pollo y el aceite, sino por nuestros derechos".

Luis Manuel Otero puntualizó que fue eso lo que quiso decir con su frase de "nosotros no queremos tumbar la dictadura, nosotros queremos construir la democracia en Cuba", que generó mucha polémica:

"Cuando tengamos una estructura democrática en nuestra cabeza la dictadura desaparece, la dictadura muchas veces está en nuestra cabeza, el miedo existe dentro de nuestras cabezas", explicó.