Una mujer arremete contra activistas cubanos que eran detenidos en La Habana: "Viva Fidel"

Una mujer arremetió contra un grupo de activistas, entre ellos la reportera de CiberCuba Iliana Hernández, que fueron detenidos este jueves mientras paseaban por la calle Obispo, en La Habana.

Los detenidos estaban cuestionándole a la policía y a un agente de la Seguridad del Estado por qué los querían llevar a la estación si solo estaban caminando y no habían cometido ningún delito, y resaltaron que la autoridad estaba violando la Constitución y los derechos civiles que tienen como ciudadanos, cuando apareció la mujer a gritar acaloradamente consignas revolucionarias.

"Viva Cuba", Viva la revolución", "Vivan Fidel y Raúl", gritó a toda voz frente a los activistas, y resaltó que "yo sí defiendo esta revolución".

"Pues defiende esta revolución pero en las urnas", le contestó Iliana.

Los activistas le respondieron con "Patria y Vida" y con un rosario de las carencias y crisis que atraviesa el país: "El pueblo no tiene medicinas, no tiene comida, no hay ambulancias, pero si uno grita 'Patria y Vida' están todos los recursos para reprimir".

La mujer también aseguró que "esto no lo tumba nadie", mientras manoteaba y seguía gritando consignas.

"¿Y a ella no la van a detener por desorden público?", cuestionó Iliana. "Ah, a ella no porque ella piensa como tú", respondió la propia activista mientras montaban a otros dos en una de las patrullas.

Los activistas fueron abordados por la policía mientras paseaban por la céntrica calle Obispo; les solicitaron presentar sus documentos de identidad y luego acompañarlos a la estación.

"Él nos está pidiendo que lo acompañemos sin una orden y no nos dice ni por qué. Yo soy un ciudadano libre que no ha cometido delito. Esto es un atropello", dijo uno de los detenidos.

Iliana acotó, mientras los oficiales pedían refuerzos policiales, que "por pensar diferente no se puede meter preso a nadie, por eso yo estoy luchando porque yo quiero una Cuba libre".