Alexander Delgado responde a Cándido Fabré: "Das pena, hermano"

El cantante y director de Gente de Zona, Alexander Delgado, le respondió al artista santiaguero Cándido Fabré, luego de que este llamara "ingratos" a los intérpretes de Patria y Vida y lanzara la canción respuesta Yo soy de Patria o Muerte.

"Tú mismo, Cándido Fabré, das pena, hermano. Yo nunca he salido hablando mal de ningún artista porque todos tenemos el derecho a decir lo que queramos, pero tú eres un falta de respeto, eres tremendo talento, un tipo que improvisa súper bien, pero sabes bien todo lo que pasa allí y te coges para eso", dijo Alexander en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

"¿Qué Patria o Muerte de qué? Tú eres un descarado, que vives bien. El que está financiado por ese gobierno eres tú, has tenido la posibilidad de vivir como vives y todavía tienes el descaro de hablar de nosotros, que somos unos artistas urbanos que venimos de la calle.

"Para mí no vales un peso, no vales nada y lo peor es que ustedes estén apoyando esas mentiras. Aquí nadie está incitando a nadie a la violencia, simplemente aquí lo que se quiere es un cambio para todos los cubanos, que todos los cubanos tengamos los derechos que nos quitan, que todos los cubanos puedan visitar su país".

No se dejen engañar, nosotros no somos el enemigo.

Alexander envió un mensaje a los artistas cubanos en general, aunque destacó que sus palabras más fuertes iban dirigidas a algunos en específico: "No es obligado sumarse pero yo creo que deberían tener un poco de conciencia y de ponerse del lado de la verdad, que es el pueblo de Cuba, y dejar de hablar tanta mierda… Pónganse a favor del pueblo y dejen de hacer las cosas por el beneficio de ustedes".

Durante una entrevista en el programa de radio Chapeando, conducido por Arleen Rodríguez, Cándido Fabré confesó que Patria y Vida era un buen tema, "bien estructurado", pero que había decidido hacer una respuesta porque "no me da mi gana que quieran pisotearnos gente ingrata que no son capaces de reconocer la verdad, de que aquí se hicieron, aquí se formaron, aquí se volvieron populares".