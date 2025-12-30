Vídeos relacionados:

El 2025 se despide con ritmo cubano en Miami. El dúo Gente de Zona formará parte del impresionante cartel de “The Countdown Miami 2026”, un nuevo megaevento gratuito que promete revolucionar la víspera de Año Nuevo en Bayfront Park, en pleno Downtown.

El espectáculo, que comenzará este 31 de diciembre a las 5:00 p.m., reunirá a grandes figuras internacionales como Nicky Jam, Flo Rida, Toño Rosario y Marshmello, en una noche que combinará reguetón, merengue, pop y música electrónica con el inconfundible sabor de la música cubana.

Con el skyline de Miami y la Bahía de Biscayne como telón de fondo, el evento incluirá fuegos artificiales a medianoche, estaciones de comida y bebida, y áreas VIP con barra libre y acceso preferencial. Todo apunta a que será una de las celebraciones más grandes de fin de año en Estados Unidos.

Para Gente de Zona, será una forma especial de cerrar un 2025 lleno de proyectos y de mantener viva su conexión con el público de Miami, una ciudad que consideran su segunda casa.

El otro gran nombre de la noche, Nicky Jam, también llega en un momento de alto perfil: el artista acaba de adelantar su próxima colaboración con los cubanos Charly y Johayron, un tema titulado “Magia” que ya causa furor en redes sociales y promete ser uno de los lanzamientos más esperados del 2026.

“The Countdown Miami 2026” no solo despedirá el año, sino que celebrará la unión de culturas y sonidos que definen a Miami, una ciudad donde la música latina siempre marca el compás.