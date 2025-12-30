Vídeos relacionados:
El 2025 se despide con ritmo cubano en Miami. El dúo Gente de Zona formará parte del impresionante cartel de “The Countdown Miami 2026”, un nuevo megaevento gratuito que promete revolucionar la víspera de Año Nuevo en Bayfront Park, en pleno Downtown.
El espectáculo, que comenzará este 31 de diciembre a las 5:00 p.m., reunirá a grandes figuras internacionales como Nicky Jam, Flo Rida, Toño Rosario y Marshmello, en una noche que combinará reguetón, merengue, pop y música electrónica con el inconfundible sabor de la música cubana.
Con el skyline de Miami y la Bahía de Biscayne como telón de fondo, el evento incluirá fuegos artificiales a medianoche, estaciones de comida y bebida, y áreas VIP con barra libre y acceso preferencial. Todo apunta a que será una de las celebraciones más grandes de fin de año en Estados Unidos.
Para Gente de Zona, será una forma especial de cerrar un 2025 lleno de proyectos y de mantener viva su conexión con el público de Miami, una ciudad que consideran su segunda casa.
El otro gran nombre de la noche, Nicky Jam, también llega en un momento de alto perfil: el artista acaba de adelantar su próxima colaboración con los cubanos Charly y Johayron, un tema titulado “Magia” que ya causa furor en redes sociales y promete ser uno de los lanzamientos más esperados del 2026.
“The Countdown Miami 2026” no solo despedirá el año, sino que celebrará la unión de culturas y sonidos que definen a Miami, una ciudad donde la música latina siempre marca el compás.
Preguntas frecuentes sobre "The Countdown Miami 2026" y la participación de Gente de Zona y Nicky Jam
Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué es "The Countdown Miami 2026" y quiénes participarán en el evento?
"The Countdown Miami 2026" es un megaevento gratuito que se celebrará en Bayfront Park, Miami, para despedir el año 2025. Participarán artistas de renombre como Gente de Zona, Nicky Jam, Flo Rida, Toño Rosario y Marshmello, ofreciendo una mezcla de reguetón, merengue, pop y música electrónica.
¿Cómo se presenta la colaboración de Nicky Jam con Charly y Johayron?
Nicky Jam ha adelantado su colaboración con el dúo cubano Charly y Johayron, titulada "Magia". Este tema genera altas expectativas y entusiasmo en redes sociales, destacando la unión musical entre Cuba y Puerto Rico. Aunque aún no se ha confirmado la fecha oficial de lanzamiento, la canción promete ser uno de los lanzamientos más esperados de 2026.
¿Cuál es la importancia de Miami para Gente de Zona?
Para Gente de Zona, Miami es más que un simple destino de actuación. La ciudad es considerada por ellos como su segunda casa, y su participación en eventos como "The Countdown Miami 2026" refleja su conexión continua y especial con el público de esta ciudad, donde la música latina tiene un papel central.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.