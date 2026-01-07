Lo que empezó como una broma que desató risas y memes ahora tiene un nuevo giro. El influencer cubano Brayan “El Joker” confesó que Alexander Delgado, líder de Gente de Zona y padre de Kuki Delgado, lo bloqueó de sus redes sociales tras el comentario fuera de lugar que se volvió viral en diciembre.

Durante su participación en el reality El Rancho de Destino, El Joker habló con La Diosa sobre el episodio que, según admitió, le dolió más de lo que muchos imaginaron. “Alexander, que es mi amigo y le tengo aprecio, me bloqueó”, dijo, dejando claro que no hubo mala intención detrás de sus palabras.

El creador de contenido explicó que su frase —una broma improvisada durante un live con Kuki— fue dicha sin pensar, en un momento de confianza. “Yo digo las cosas jugando, sin maldad. Pero me di cuenta de que no fue correcto y pedí disculpas”, aseguró. También contó que escribió tanto a Alexander como a Kuki para disculparse personalmente.

Sin embargo, El Joker dijo que cree que la reacción del cantante cubano pudo haberse amplificado por terceros. “A veces hay gente alrededor que te inyecta, y no fue esa la intención”, comentó apenado a La Diosa. “Le escribí al momento. No fue mi intención, pero a veces uno dice cosas sin pensar que pueden afectar a los demás”.

“Todos cometemos errores, y he aprendido a entender a la gente con sus virtudes y defectos, porque yo también los tengo”, reflexionó al cierre. “La vida sigue, me confundí”.