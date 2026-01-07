Lo que empezó como una broma que desató risas y memes ahora tiene un nuevo giro. El influencer cubano Brayan “El Joker” confesó que Alexander Delgado, líder de Gente de Zona y padre de Kuki Delgado, lo bloqueó de sus redes sociales tras el comentario fuera de lugar que se volvió viral en diciembre.
Durante su participación en el reality El Rancho de Destino, El Joker habló con La Diosa sobre el episodio que, según admitió, le dolió más de lo que muchos imaginaron. “Alexander, que es mi amigo y le tengo aprecio, me bloqueó”, dijo, dejando claro que no hubo mala intención detrás de sus palabras.
El creador de contenido explicó que su frase —una broma improvisada durante un live con Kuki— fue dicha sin pensar, en un momento de confianza. “Yo digo las cosas jugando, sin maldad. Pero me di cuenta de que no fue correcto y pedí disculpas”, aseguró. También contó que escribió tanto a Alexander como a Kuki para disculparse personalmente.
Sin embargo, El Joker dijo que cree que la reacción del cantante cubano pudo haberse amplificado por terceros. “A veces hay gente alrededor que te inyecta, y no fue esa la intención”, comentó apenado a La Diosa. “Le escribí al momento. No fue mi intención, pero a veces uno dice cosas sin pensar que pueden afectar a los demás”.
“Todos cometemos errores, y he aprendido a entender a la gente con sus virtudes y defectos, porque yo también los tengo”, reflexionó al cierre. “La vida sigue, me confundí”.
Preguntas frecuentes sobre el incidente entre Brayan "El Joker" y Alexander Delgado
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Alexander Delgado bloqueó a Brayan "El Joker" en redes sociales?
Alexander Delgado bloqueó a Brayan "El Joker" tras un comentario fuera de lugar que el influencer hizo sobre Kuki Delgado durante un live. Aunque fue una broma, Alexander, quien es el padre de Kuki, no lo tomó bien y decidió bloquearlo. El Joker confesó que su intención no era mala y que pidió disculpas tanto a Alexander como a Kuki.
¿Cómo reaccionó Kuki Delgado al comentario de Brayan "El Joker"?
Kuki Delgado mantuvo la compostura y transformó el momento incómodo en algo cómico. Aunque inicialmente se sorprendió por el comentario de Brayan, terminó riéndose y manejando la situación con naturalidad, lo que fue bien recibido por los seguidores en redes sociales.
¿Qué aprendió Brayan "El Joker" de este incidente con Alexander Delgado?
Brayan "El Joker" reflexionó sobre la importancia de medir sus palabras y aceptó que todos pueden cometer errores. Expresó que ha aprendido a entender a las personas con sus virtudes y defectos, y que aunque su broma fue sin malicia, reconoció que pudo haber afectado a otros.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.