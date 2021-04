Yuliet, bella y natural en la sesión de fotos que le hizo su hijo frente al mar de La Habana

Sebastián, el hijo mayor de la actriz cubana Yuliet Cruz y el cantante cubano Leoni Torres, se ha convertido en el mejor fotógrafo de su madre. Así lo ha dejado más que claro la reconocida artista en una publicación que hizo en sus redes sociales.

Yuliet Cruz subió una serie de instantáneas que le hizo el menor durante una escapada que hicieron a la cosa de La Habana y en ellas se puede evidenciar como el joven logró captar de la forma más sencilla, la innegable belleza y naturalidad de su madre.

La actriz, feliz con el resultado de la sesión de fotos que le hizo Sebastián, compartió las imágenes con todos sus seguidores de Facebook e Instagram dando muestra del gran orgullo que siente por el talento que tiene su hijo para manejar la cámara.

"El mar, que tanto relaja. El lugar al que me gusta venir. Aprovecho y le digo a Seba 'hazme una foto' y se le queda el dedo pegado. Encima me hace chistes mientras me saca las fotografías. Esto de tener un fotógrafo en casa... tiene su cosa. Bendiciones a todos", expresó Yuliet Cruz.

Sebastián es el primogénito de Yuliet Cruz y Leoni Torres. El matrimonio tiene otro hijo más pequeño llamado Samuel, quien en más de una ocasión se ha convertido en el verdadero protagonista de las redes sociales de sus padres gracias a su desparpajo y simpatía.

Y es que la actriz y el cantante han logrado formar una preciosa familia con la llegada de sus dos retoños, a quienes hemos visto crecer en imágenes, y a día de hoy forman una de las parejas más queridas, estables y consolidadas dentro del mundo del arte de la isla.

El pasado 18 de febrero, Yuliet Cruz y Leoni Torres cumplieron 16 años juntos, una fecha de la que hicieron testigos a sus admiradores y que celebraron con hermosas palabras que se dedicaron e intercambiaron a través de sus redes sociales.

Ejemplo de ello fue el escrito que le dedicó la actriz al intérprete de Y si fuera mía, en el que sacó a flor de piel algunos de sus sentimientos más profundos hacia él.

"El día que te conocí. Todavía recuerdo el salto que me dio en el estómago cuando te miré a los ojos. Me di cuenta que algo de ti me había calado hondo. Lo quise disimular y me fui sin darte ninguna pista de cómo encontrarme. Pero al día siguiente, cuando contesté al teléfono y escuché tu voz, supe que lo que yo había sentido era el fuego cruzado de nuestras almas. Te amo. Feliz aniversario 16. Yo lo dije, febrero es un mes especial en mi vida", comentó la actriz junto a varias fotografías de ambos del pasado.

