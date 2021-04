Andy García: "El régimen cubano no tiene la capacidad de cambiar"

El actor cubanoamericano Andy García dijo que "el régimen cubano no tiene la capacidad de cambiar", porque para que se dé un cambio en Cuba debe establecerse un sistema democrático.

"No hay cambio de parte del régimen, porque ese régimen no tiene la capacidad de cambiar. Hasta que no se elimine ese régimen y se establezca una democracia con respeto a los seres humanos, eso no va a cambiar", destacó García en una entrevista para La Vibra.

Si bien reconoció que el pueblo cubano, y principalmente la juventud, están despertando porque "ya no aguantan más", dijo que "en Cuba está en proceso el cambio de eliminar el sistema que existe y entrar en un sistema plural, democrático y con respeto a todos los derechos humanos que se merece el pueblo cubano. Yo creo que ese movimiento cada día coge más fuerza".

Tengo la esperanza de que eso ya viene llegando, como dice la canción de Willy Chirino



Desde que se fue de Cuba, Andy García solo regresó una vez a la base naval de Guantánamo junto a Gloria y Emilio Estefan y Cachao, a ofrecer un concierto a los balseros refugiados que estaban ahí: "No salimos de Guantánamo, pero estábamos en la isla. Fue en 1993".



"Nunca he estado en La Habana o en otro lugar. Esa es mi decisión personal. No juzgo a los que van, pero a mí no me interesa estar involucrado con ese régimen. Eso es un sacrificio, porque todos los exiliados que amamos a Cuba, por supuesto, queremos estar ahí. Ese régimen puede tomar posesión de Cuba, pero no puede tomar posesión de la Cuba dentro de mí. Hay esperanza", sostuvo.



Andy García, nominado a un Oscar por su trabajo en El Padrino III (1990), acaba de estrenar la serie Rebel, de ABC, en la que interpreta a un abogado cubanoamericano, una oportunidad para crear un personaje basado en sus raíces cubanas y en su propia historia de exiliado desde joven.



“Mi personaje estaba escrito para un latino, pero no específico, y a mí me entusiasmó poder personificar un abogado de descendencia cubana. Exiliado aquí, como yo, desde muy joven, y poder traer mi propia historia y la de muchos de los exiliados de principios de los años 60, hijos de padres que vinieron con su familia de muy pequeños y se establecieron en Estados Unidos. Fue una oportunidad de honrar a esa generación", reveló.



El actor también participará en el remake de The Father of the Bride (El padre de la novia), dirigida por el mexicano Gaz Alazraki, en la que intervienen una familia cubanoamericana y una mexicana.



"Fue una casualidad esos dos proyectos seguidos. En The Father of The Bride además no es un solo personaje, sino una familia entera: mis padres, yo, y mis hijos, ya nacidos en Estados Unidos, la tercera generación que ya va a tener sus hijos y me pone en la edad de abuelo. Esos se identifican como cubanos, pero son tan americanos como cubanos", comentó.



"Yo soy cubano y nunca lo he negado, por supuesto, pero no me considero un actor cubano. No me entrené para especializarme en personajes cubanos. Yo soy actor y tengo influencias de muchas culturas, específicamente de la cultura cubana y la cultura americana, y también he identificado mucho con la cultura italiana", aclaró.