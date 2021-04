Así de surtida está la tienda La Isla de Cuba desde que se pasó al MLC

La tienda La Isla de Cuba, situada en la popular calle Monte, en La Habana, muestra un amplio y variado surtido desde que reabrió sus puertas el pasado sábado 3 de abril en Moneda Libremente Convertible (MLC).

La instalación, perteneciente a la Cadena de Tiendas Caribe, ofrece productos de todas las gamas, desde alimentos, electrodomésticos y artículos de aseo, para todos aquellos afortunados con posibilidades de tener dólares, euros u otra divisa fuerte.

En el grupo de Facebook denominado 'Todo en MLC', la usuaria Daymy Iturriza compartió imágenes tomadas en el local.

Paquetes de carne de res y de hamburguesas, chucherías, pomos de aceite de oliva, latas y breaks de jugos de frutas y verduras, puré de tomate de varios tipos, aceitunas, espaguetis, mayonesa, galleticas, cervezas cubanas e importadas y refrescos, son algunos de los alimentos que se expenden.

Foto: Facebook/ Todo en MLC

La publicación ha generado numerosos comentarios críticos.

"Dios mío, menos mal que somos socialistas, coño", dijo una cuentapropista de Camagüey.

"Y después dicen los gordos cochinos dirigentes que el país está atravesando por momentos difíciles en la economía. Y yo veo mucha abundancia en todas las tiendas de MLC. La pregunta es, si estamos bloqueados todavía de dónde sacan tantas cosas, porque del cielo no caen. Qué descaro", cuestionó un joven.

"Me alegro para el que pueda comprarlo, pero es una falta de respeto, quitan el cuc y ponen una moneda que no circula en esta mierda. Hasta cuando el abuso con el pueblo, caballero. Esto no tiene freno cojones, ni los niños pueden comerse un caramelo", expresó una joven madre.

Una mujer residente en la capital coincidió con su planteamiento.

"Dios nos ayude, cubanos que vivimos en la Isla. No hay bloqueo, hay de todo, lo que para los que tienen familias en el el país de los malos. Ahora la moneda de ellos es la que tiene valor grande aquí. La de nosotros no sirve para nada, es increíble como está esto. Ya ahorita todo es MLC", afirmó.

En el mismo grupo de Facebook, otra integrante publicó fotos de equipos electrodomésticos como refrigeradores, lavadoras automáticas y split.

"El mercado bastante surtido. Arroz, galletas craqueñas, chubis, caramelos, chocolates, garbanzos, frijoles negros, aceite de oliva, helado de potes de fresa y chocolate, carne de res, hamburguesas de res, papas prefritas, pechugas de pollo, mantequilla, mayonesa varios tipos, puré de tomate varios, refrescos de pomo , malta, jugos varios sabores, aceite de 20 litros, aceitunas, coditos, espaguetis", enumeró.

Foto: Facebook/ Todo en MLC

En cuanto productos de higienes, dijo que había champú de varios tipos, jabones, detergente de paquetes pequeños, medianos y las bolsas grandes. "Ufff, en fin, muchísimas cosas más", aseguró.

"¡Qué barbaridad! Y todo eso en MLC, ¿no? El que tenga que compre y el que no que se joda. Esto no tendrá fin si se sigue de carnero", comentó una antigua bibliotecaria.

Ubicada muy cerca del céntrico Parque de la Fraternidad, La Isla de Cuba se suma a la creciente cifra de tiendas reconvertidas de CUP a MLC en los últimos meses en todo el país, en las cuales solo pueden comprar los cubanos que reciben dólares del exterior.

Anteriormente abrió en MLC La Época, concretamente el 8 de marzo, con enormes colas e incluso despliegue policial.

En julio de 2020, el gobierno de la Isla anunció la apertura de solo 72 establecimientos en MLC con el objetivo de recaudar divisas ante la crisis que atravesaba la economía, agravada por el contexto de la pandemia de coronavirus.