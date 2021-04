Lo negaron y ahora admiten que en Cuba circulan 5 cepas y 6 mutaciones del coronavirus

El Gobierno Provincial del Poder Popular en Matanzas ha reconocido en su página de Facebook que en Cuba circulan cinco cepas del coronavirus y 6 mutaciones del virus. Esta información llega casi 15 días después de haber negado que estuviera ocurriendo en la provincia "algo fuera de lo común".

Las cepas o variantes obedecen a cambios que se van produciendo poco a poco en los virus, aunque estos mantienen su núcleo esencial. En cambio las mutaciones son cambios genéticos en el virus, que le ayudan a persistir.

El balance de 5 cepas y 6 mutaciones de la Covid-19 circulando por Cuba sale de las conclusiones de un estudio realizado por la doctora Guadalupe Guzmán, jefa del Centro de Investigación, Diagnóstico y Referencia del IPK, que ha detectado, además, que en la Isla están activas las cepas sudafricana, la de California (Estados Unidos) y la de Wuhan (China).

Los municipios afectados en Matanzas por estas nuevas variantes son Jagüey Grande, Jovellanos y Colón, en los que se ha detectado la cepa sudafricana, mientras que en Cárdenas circula la californiana.

Las autoridades no han aclarado en qué parte de la Isla está activa la cepa de Wuhan, que responde al nombre del territorio donde fueron detectados por primera vez contagios masivos de coronavirus.

Esta información llega luego de que el Gobierno cubano reconociera que hay una crisis sanitaria en el país y casi 15 días después de que el director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Matanzas, Fernando Acevo Figueroa, negara en TV Yumurí que estuviera ocurriendo algo fuera de lo normal en ese territorio.

“En estos momentos esa fábula que, si hay H1N1, H1N5… no y el IPK ha analizado 18 muestras y no hay nada nuevo, sí hay COVID-19”, recalcó Acevo el 31 de marzo. Sin embargo, no pudo negar la existencia de un rebrote del virus en Matanzas.

"Está la situación como está y no se dice nada en la provincia. Hoy yo vi el parte (por el 29 de marzo) y dos casos de Jagüey Grande. Es increíble la manera de manejar la información con una problemática tan grande. Si le informaran a la población acerca de lo que está ocurriendo, yo estoy segura de que todo el mundo se tranca en la casa aunque no tenga qué comer. Porque ya estamos hablando de que te mueres en menos de 48 horas y tú no quieres morirte, tú quieres conservar la vida y cuidar la de tu familia y no se conoce esto ni a nivel de provincia", recalcó la trabajadora de Salud Pública, en los audios a los que entonces tuvo acceso CiberCuba.

Hace casi 15 días, el Centro de Control de Enfermedades y Epidemiología de Matanzas se limitó a decir que había Covid, sin más y a quitarle hierro a quienes hablaban de una situación de descontrol de la pandemia.

También lo negó el doctor Durán hace tres días cuando descartó que circularan otras variantes del coronavirus en Matanzas.

Acevo dijo en marzo, y así lo recogió el sitio oficialista Cubadebate, que no había nada "fuera de lo común". Además, desmintieron "esa fábula" y rechazaron que especialistas del Centro de Investigación, Diagnóstico y Referencia del IPK estuvieran haciendo un estudio en el territorio.

Ahora el propio Acevo alerta de que la cepa sudafricana (501Y.V2) circula en los municipios de Jagüey Grande, Colón y Jovellanos y en Cárdenas se ha detectado la variante de California.

Para enmendar su falta de transparencia el funcionario del Partido Comunista ha dicho que "el miedo hay que convertirlo en más trabajo y en más sagacidad".

En el día de ayer se registraron en Cuba informó de 1.017 positivos y cinco fallecimientos por coronavirus, lo que marca un aumento de 103 casos con respecto al jueves pasado.

El acumulado total es de 84.532 personas diagnosticadas con el virus y 448 fallecidos desde el inicio de la pandemia en la isla, pero hay que tener en cuenta que hay indicios que apuntan a que el país no cuenta las muertes de enfermedades derivadas del coronavirus sino sólo los positivos al morir.

Cuba es de los pocos países donde no ha comenzado la inmunización masiva. El gobernante Miguel Díaz-Canel rechazó entrar en el fondo solidario Covax. En la actualidad ninguno de sus cuatro candidatos vacunales ha superado la Fase III, que le da vía libre a la vacunación masiva.

En las pruebas, según el diario Granma, están participando 1,7 millones de personas mayores de 19 años.