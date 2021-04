El Gato de Cuba denuncia que lo intentaron llevar a la estación de policía sin una citación oficial: "Están apretando"

El cubano Yoandi Montiel Hernández, conocido en las redes sociales como El Gato de Cuba, denunció que intentaron llevarlo este viernes a la estación de Policía de Aguilera, en el municipio habanero de Diez de Octubre, sin una citación oficial.

"Hoy se me han tirado tres veces aquí en la casa. Primero, un tipo vestido de civil que no se identificó, que dice que era el Jefe de Sector de aquí y me preguntó si yo podía acompañarlo porque el jefe de Aguilera quería hablar conmigo", contó en una directa en Facebook.

El Gato le dijo que si querían hablar con él que fueran a su casa o que le entregaran una citación oficial.

"No sé qué están inventando", acotó.

Durante la directa, llamó a la estación de Aguilera para pedir el teléfono celular del jefe de la estación, pero "no lo tienen". Llamó entonces al Jefe de Sector, que nunca contestó el teléfono.

Este sábado, se aparecieron en su casa dos personas que decían ser sus amigos, a quien él no conoce e identificó como dos agentes de la Seguridad del Estado que le mandaron para espiarlo.

"Acaban de tirarse en mi casa dos agentes de la Seguridad del Estado. Dicen que son amigos míos y yo no los conozco. No inventen más. Están apretando. Yo voy a seguir pensando a mi manera y diciendo lo que quiera", aseguró.

Luego de no ceder a la "amistad" de los dos hombres, estos se fueron y "en la esquina los recogió una patrulla".